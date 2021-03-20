الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

يستأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن مدرب الفريق أداء التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

يأتي ذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي كان قد منحها حسام حسن للاعب الفريق عقب تأجيل اللقاء 72 ساعة.





وكان من المقرر أن يلتقي زعيم الثغر أمام نظيره المقاولون العرب يوم الثاني من أبريل ليقام في الخامس من ابريل المقبل.





ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع ضمن جدول ترتيبت الدوري المصري برصيد 25 نقطة .





ويأمل حسام حسن المدير الفني للفريق تواجد الاتحاد السكندري في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري لهذا الموسم من أجل إسعاد جماهير الاتحاد السكندري.