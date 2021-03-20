ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

السبت 20/مارس/2021 - 06:01 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
يستأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن مدرب الفريق أداء التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

يأتي ذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي كان قد منحها حسام حسن للاعب الفريق عقب تأجيل اللقاء 72 ساعة.

وكان من المقرر أن يلتقي زعيم الثغر أمام نظيره المقاولون العرب يوم الثاني من أبريل ليقام في الخامس من ابريل المقبل.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع ضمن جدول ترتيبت الدوري المصري برصيد 25 نقطة .

ويأمل حسام حسن المدير الفني للفريق تواجد الاتحاد السكندري في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري لهذا الموسم من أجل إسعاد جماهير الاتحاد السكندري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد يخوض تدريبات شاقة استعدادًا للجونة.. صور

بحث سبل تطوير القطاع.. رئيس الاتحاد السكندري يجتمع مع إمام محمدين

ضربة موجعة للاتحاد السكندري.. إصابة نجم الفريق برباط صليبي

الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.. الخميس

الاتحاد السكندري ينهي استعداداته لمواجهة أسوان

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

أبو قورة ناشئ برشلونة السابق: رغبتي الأولى تمثيل مصر.. وأسعى لتحطيم أرقام محمد صلاح

الشيطان لعب بعقلي وخلاني أعمل الحرام .. اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة المحلة

6 قرارات جديدة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم..تفاصيل

قتلها وفشل في سرقتها.. تحقيقات موسعة مع قاتل مدرسة حدائق أكتوبر

هالاند يحسم موقفه من الانتقال لـ ريال مدريد

أخبار الفن.. زوج إلهام شاهين في غرفة سهير رمزي.. وهذه علاقة نيرمين الفقي بوالديها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

120 ألف تغريدة.. ضاحي خلفان في موقف محرج بسبب تويتر

تناول بذور السمسم يحميك من الإصابة بمرض خطير

بيجو تصدر موديل Roadtrip من طرازيها 3008 و5008