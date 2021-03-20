120 ألف تغريدة.. ضاحي خلفان في موقف محرج بسبب تويتر





كتب أحد المتابعين لـ ضاحي خلفان سؤالا :" أنت ماعندك شغل ..كله تغرد ؟"، وبسبب تفاعله المستمر على تويتر ، لم يتجاهل ضاحي خلفان السؤال لكنه رد عليه في تغريدة جديدة.





كتب ضاحي خلفان لصاحب السؤال :" واحد يقول لي انت ما عندك شغل...كله تغرد...يا حبيبي انا اشتغلت اكثر من واحد وخمسين سنة شو شغل اكثر من ذلك..الآن ..من حقي ان اغرد..واغرد وانا ارى وطني يزدهر" .





الفريق ضاحي خلفان تميم المهيري هو نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كان قائداُ عاما لشرطة دبي ما بين 1980 - 2013، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي كما شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقًا.

شارك ضاحي خلفان في إنشاء أول إدارة لرعاية حقوق الإنسان عام 1995م، وهو عضو مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، وله بعض المؤلفات في كفاءة الأداء الشرطي في غرف العمليات.

لا يمضي يومان إلا و يغرد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ، بكلمات جديدة على تويتر، حيث وصل عدد تغريداته حتى الآن 120.9 الف تغريدة، إلا أن هذا الأمر عرضه لسؤال محرج من أحد المتابعين له على تويتر .