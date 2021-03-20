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رياضة

ثنائية بنزيما تحسم الشوط الأول لـ ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

السبت 20/مارس/2021 - 06:34 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تقدم ريال مدريد بثنائية مقابل هدف على سيلتا فيجو في الشوط الأول من المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإسباني.

وأحرز ثنائية الريال، النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف الميرينجي في الدقيقتين 20 و30.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق تمكن سانتي مينا من تقليص الفارق لصالح سيلتا فيجو.

ويسعى ريال لمدريد لتحقيق انتصار على سيلتا فيجو يقربه أكثر من أتليتكو مدريد المتصدر بـ60 نقطة.

يذكر أن الريال قبل المباراة يتواجد في المركز الـ3 بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 57 نقطة، خلف برشلونة بنقطتين وخلف أتليتكو بـ6 نقاط.
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