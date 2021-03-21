ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالمطار.. تفاصيل

الأحد 21/مارس/2021 - 08:03 ص
محطة جديدة لتموين
محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالمطار
Advertisements
مايكل عياد
بدأت شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس"، إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول المصرى والتى تعمل فى مجال تحويل وتموين السيارات بمختلف أنواعها للعمل بالغاز، في التشغيل التجريبي لمحطة كارجاس المطار لتموين السياؤات بالغاز الطبيعي، ضمن سلسة المحطات المزمع إفتتاحها تباعا خلال هذا العام.

ذلك في اطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تحظى بتوجيهات رئاسية ومتابعة مستمرة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى والتوسع في الانتشار الجغرافي لمحطات التموين لمواكبة الزيادة المستهدفة فى أعداد السيارات المحولة.

اقرأ أيضا:


أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن التطوير والتحديث المستمر للمناطق الجغرافية البترولية يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى الاستغلال الأمثل لما تملكه الكيانات البترولية من إمكانيات وكذلك تحقيق أهداف ورؤية  خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠.

وأكد الملا خلال رئاسته اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى ورفع كفاءة تلك المنظومة باستمرار بما يحقق أهداف تأمين بيئة الأعمال والحفاظ على الكوادر والمنشآت والمعدات ، مضيفًا أن المشروعات التى تشهدها المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لرفع كفاءتها تتسم بالبناء على ما تحقق وإضافة أبعاد تأمينية وتنفيذ توسعات مطلوبة وزيادة التكامل بين الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية لتحقيق التوافق الكامل فيما يخص البيئة والأمن الصناعى وفق الأكواد العالمية المعمول بها فى صناعات التكرير والنقل والتوزيع والتداول .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إطلاق مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات لأول مرة في الأقصر

لأول مرة.. وزير البترول يفتتح محطتين بالأقصر لتحويل السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي

البترول: توفير حياة كريمة لأهالي الصعيد على رأس أولويات الوزارة

إطلاق مشروع استخدام الغاز كوقود للسيارات لأول مرة .. وطلاء المنازل المجاورة للمحطات .. تفاصيل زيارة وزير البترول للأقصر .. صور

البترول: افتتاح محطة جديدة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود

البترول تطلق رسميا أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات الغاز للسيارات

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة في جولة موفدة العربية بمخيم الهول لـ داعش.. فيديو

من الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. البدري يقرر استدعاء لاعبين لمعسكر المنتخب

بعد زلزال مياجي.. موجات تسونامي قاتلة تجتاح اليابان

هل تعرض أعمال العباد على سيدنا محمد؟ علي جمعة يجيب.. فيديو

أخبار السوشيال.. إمام عاشور يهنئ والدته بـ عيد الأم.. وبسمة وهبة تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة

المريخ يطالب كاف رسميا باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت