محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالمطار.. تفاصيل

بدأت شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس"، إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول المصرى والتى تعمل فى مجال تحويل وتموين السيارات بمختلف أنواعها للعمل بالغاز، في التشغيل التجريبي لمحطة كارجاس المطار لتموين السياؤات بالغاز الطبيعي، ضمن سلسة المحطات المزمع إفتتاحها تباعا خلال هذا العام.





ذلك في اطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تحظى بتوجيهات رئاسية ومتابعة مستمرة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى والتوسع في الانتشار الجغرافي لمحطات التموين لمواكبة الزيادة المستهدفة فى أعداد السيارات المحولة.





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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن التطوير والتحديث المستمر للمناطق الجغرافية البترولية يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى الاستغلال الأمثل لما تملكه الكيانات البترولية من إمكانيات وكذلك تحقيق أهداف ورؤية خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠.





وأكد الملا خلال رئاسته اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى ورفع كفاءة تلك المنظومة باستمرار بما يحقق أهداف تأمين بيئة الأعمال والحفاظ على الكوادر والمنشآت والمعدات ، مضيفًا أن المشروعات التى تشهدها المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لرفع كفاءتها تتسم بالبناء على ما تحقق وإضافة أبعاد تأمينية وتنفيذ توسعات مطلوبة وزيادة التكامل بين الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية لتحقيق التوافق الكامل فيما يخص البيئة والأمن الصناعى وفق الأكواد العالمية المعمول بها فى صناعات التكرير والنقل والتوزيع والتداول .



