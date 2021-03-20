تنتهي آخر مارس.. محلية النواب تكشف احتمالية مد فترة أخرى للتصالح بمخالفات البناء

أيام قليلة وتنتهي مدة فترة التصالح في مخالفات البناء وذلك بنهاية مارس الجاري، وفي إطار دعم الحكومة للمواطنين ومحاولة إعطائهم المزيد من الوقت لتوفيق أوضاعهم المادية قد تم مد فترة التصالح لأكثر من مرة آخرها كان في ديسمبر 2020 وذلك وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وهو يعد قانونًا مؤقتًا للتعامل مع المخالفات بهذه المرحلة وبعد إنتهاء المدة سيتم العمل بقانون البناء رقم 19 لسنة 2008 .





وبالفعل وجد تحركًا سريعًا من المواطنين بالرغبة في تقديم طلب التصالح علي عقاراتهم المخالفة، وفي هذا الصدد، كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية احتمالية مد فترة جديدة للتصالح .





حقيقة مد فترة تصالح مخالفات البناء

قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إن مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لما بعد نهاية مارس الجاري يتوقف علي كثرة أعداد طلبات الراغبين في التصالح، مؤكدا إنه بالطبع إذا وجد عدد كبير سيتم منح فترة جديدة أخري.





ناشد درويش ، المواطنين بسرعة التقدم إلي الجهات المنوطة بتخليص إجراءات التصالح وذلك من أجل تفاديهم أي مشكلات محتملة نتيجة عدم التصالح، فالدولة هدفها الأول هو تقنين أوضاع المخالفات البناء وليس إيجاد عبء علي المواطنين أو معاقبتهم فهي دائما تنادي بما يحقق المصلحة العامة لكافة مواطنيها.





وتابع النائب، إذا تفقدنا المرحلة السابقة سنجد أن الدولة منحت أكثر من فرصة لترغيب المواطنين علي التصالح، ونأمل في إمداد المواطنين فرصة مجددة من أجل الإنتهاء من قضية مخالفات البناء.





المستندات المطلوبة للتصالح

ويمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:





1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.





2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.





3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر.





أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء -‏ مياه – غاز -تليفون- إنترنت".





ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي.









ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.





د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.





ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.