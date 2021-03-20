اليوم العالمي للسعادة.. لايف كوتش: ارضي معدتك تعيش سعيد

وتقول اللايف كوتش هبة أبو الخير، إن السعادة هي الرضا الداخلي، وهذا يعني أن الإنسان إذا بلغ مرحلة الرضا النفسي الداخلي، وصل إلى أعلى درجات السعادة، وأول مفتاح لـ "الرضا" الداخلي هي تقبل الذات، بمعنى إذا تقبل الإنسان عيوبه وسلبياته سـ يتقبل كل ما يحيط به، أما المفتاح الثاني فهو الشعور بالنعمة التي أنعمها الله على الإنسان سواء كانت صحة أو زوجة أو أطفال أو عائلة أو عمل، وعلى الفرد أن يدرك أن الأيام التي تمر عليه ويشعر فيها بضغوطات وصعوبة هي الأيام ذاتها التي تعلمه كيف يستمتع بحياته.





وتابعت "أبو الخير" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المفتاح الثالث الذي على الفرد القيام به هو معرفة أننا لن نتمكن من إرضاء كل الأفراد، معقبة: "البحث عن رضا جميع من حولنا هذا أمر شاق على النفس ويتسبب في تعاسة الإنسان، بل على الفرد أن يدرك أن عليه فعل كل ما يريحه نفسيا".





وأردفت "أبو الخير"، قائلة: "بالنسبة للخطوة الرابعة في الوصول للسعادة النفسية، فـ أن أهم شيء مسامحة النفس ومواجهتها والمصالحة معها، والابتعاد عن لوم وجلد الذات لأن هذا يفقد الإنسان سعادة اللحظة التي يعيشها، فعلى الإنسان أن يواجه الأخطاء التي يرتكبها كي يتعلم منها مستقبلًا، وليس لجلد الذات".





أوضحت "أبو الخير" أن الخطوة الخامسة هي الامتناع عن النظر لرزق الآخرين، ومقارنة الفرد لحياته بحياة شخص أخر، فعلى الإنسان أن يدرك أن كل شخص مقسم له رزق محدد سيناله في وقته، أما الخطوة الأخيرة للوصول للسعادة فهي تعلم حب الأخرين.





وأضافت أن هناك أكلات تسبب السعادة للإنسان منها الخضار والفواكه التي يحبها الإنسان، ومن أهم الأكلات التي تسبب السعادة السمك والشيكولاته لأنها تحفز إفراز هرمونات السعادة.