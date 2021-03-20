برلمانية: قانون الأحوال الشخصية سيكون مختلفًا لهذا السبب

قالت النائبة، إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية أحد أهم القوانين التى أثارت الجدل فى الفترة القليلة الماضية بين أوساط المجتمع .









و أوضحت " متى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن القيادة السياسية أمرت بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل عرضه للمناقشة بمجلس النواب، لافتة إلى أن هذا الحوار المجتمعي يشمل كل فئة من فئات المجتمع ، معقبة:" الحوار ده هتحضره اللجان المختصة مع المجتمع بكافة فئاته:رجالة، وستات، و أجداد ، وعلشان كدا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال هيطلع مختلف ، لأننا مش عايزين نعمل قوانين ونرجع نعالج فيها تاني" .





وأكدت عضو مجلس النواب أن شروع قانون الأحوال الشخصية، من القوانين الحساسة والموثرة، ويتطلب جلسات مجتمعية حوارية، للوصول إلى حلول متوازنة ترضى كل فئات المجتمع.





جاء ذلك بعد أن التقى الرئيس السيسي مع إحدى السيدات خلال تفقده أعمال التجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، حيث استمع الرئيس السيسي لمطالبها.





وقال الرئيس السيسي، إن الدولة تحرص على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن ليشمل التوازن بين كل الأعتبارات بين الأم والأهل.





واسترسل السيسي خلال الفيديو المذاع على قناة "إكسترا نيوز": سنعمل على توسيع الحوار المجتمعي فيما يخص الامر، معقبا: نحن حريصون على أن يكون القانون يشمل كافة الفئات.





وتابعت السيدة قائلة: "إحنا مالناش غيرك والله وأنت حبيبنا"، ليجيبها الرئيس السيسي قائلا :"كتر خيرك متشكر".