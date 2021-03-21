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ثقافة

المرأة نصف المجتمع .. لقاء حوارى فى قصر ثقافة دمياط

الأحد 21/مارس/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد المرأة بفرع ثقافة دمياط، حيث شارك قصر ثقافة دمياط بلقاء حواري بعنوان "المرأة نصف المجتمع" تنقسم لبعدين اولها مجتمعى تحت مسمى دور المرأة والأم فى حماية الاسرة من خطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لشيماء عطية، والتى أيدت فكرة كون الأم هى محور الأسرة المعنى بالتربية السليمة، نظرا لما لها من صبر وقدرة أكبر على التفاهم بقلب يتسع الجميع.

كما أوضحت أن الأمور والمشاكل التي يقع فيها الأبناء يمكن إدراكها بوقت مبكر من خلال إشغالهم بالرياضة وأعمال المنزل، مع الحرص على منح بعضا من الحرية المشروطة لديهم حتى لا يكون المصير هو النقيض بعدم القدرة على مجاراة تطور الحياة، والبعد الاخر جاء بلقاء عام مع سها ياسين عن دور الأم ايضا بالأسرة وحماية افرادها من الامراض، وأنها مصدر الأمان لصحة الاسرة بقدرتها الفطرية على تجنب وتحاشى اى منتج غير موثوق فيه، كما أوضحت أن فطرة المرأة لا يمكن مجاراتها عندما يتعلق الامر بأسرتها، فهى الطبيبة والاستاذة والاقتصادية المحنكة فى إدارة شئون بيتها، إلى جانب تنفيذ ورشة للأشغال اليدوية بنادي المرأة بقصر ثقافة دمياط مع المدربة أحلام صيام.

استمرت فعاليات القوافل الثقافية بقرى دمياط حيث استقبل مركز شباب اولاد خلف قافلة قصر ثقافة فارسكور بفاعليات متنوعة على راسها لقاء عن "الزيادة السكانية وأثرها على التنمية"، بجانب أمسية شعرية للشاعر طاهر عبد الواحد وقصيدة بعنوان "حب الوطن"، بالإضافة إلى الورشة الفنية مع أحمد وفا، كما تابعت مكتبة كفر المياسرة بقافلة أخرى بلقاء عن "فيروس كورونا" مع رجائي مشعل، إلى جانب أمسية للشاعر عبدالله جمعة، وورشة فنية لآيه حسين.
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