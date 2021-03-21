المرأة نصف المجتمع .. لقاء حوارى فى قصر ثقافة دمياط

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد المرأة بفرع ثقافة دمياط، حيث شارك قصر ثقافة دمياط بلقاء حواري بعنوان "المرأة نصف المجتمع" تنقسم لبعدين اولها مجتمعى تحت مسمى دور المرأة والأم فى حماية الاسرة من خطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لشيماء عطية، والتى أيدت فكرة كون الأم هى محور الأسرة المعنى بالتربية السليمة، نظرا لما لها من صبر وقدرة أكبر على التفاهم بقلب يتسع الجميع.





كما أوضحت أن الأمور والمشاكل التي يقع فيها الأبناء يمكن إدراكها بوقت مبكر من خلال إشغالهم بالرياضة وأعمال المنزل، مع الحرص على منح بعضا من الحرية المشروطة لديهم حتى لا يكون المصير هو النقيض بعدم القدرة على مجاراة تطور الحياة، والبعد الاخر جاء بلقاء عام مع سها ياسين عن دور الأم ايضا بالأسرة وحماية افرادها من الامراض، وأنها مصدر الأمان لصحة الاسرة بقدرتها الفطرية على تجنب وتحاشى اى منتج غير موثوق فيه، كما أوضحت أن فطرة المرأة لا يمكن مجاراتها عندما يتعلق الامر بأسرتها، فهى الطبيبة والاستاذة والاقتصادية المحنكة فى إدارة شئون بيتها، إلى جانب تنفيذ ورشة للأشغال اليدوية بنادي المرأة بقصر ثقافة دمياط مع المدربة أحلام صيام.



