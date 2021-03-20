اختفاء جثة رجل بعد دفنه في بني سويف.. وأبناؤه يحررون محضرًا ضد التربي

حرّر 4 أشقاء بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بلاغًا بمركز الشرطة، بعد اكتشافهم إختفاء جثة والدهم عقب دفنه بمقابر الأسرة بقرية "العجرة" بدائرة المركز، موجهين إتهامًا لـ"التربي" بالاعتداء على المقبرة وفتحها.





تلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن جنوب بني سويف، بلاغا من "احمد محمد أبوالحسن" سائق، مقيم بمدينة الفشن، أتهم فيه حارس منطقة مقابر "التُربي" بالإعتداء على مدفن خاص بأسرتهم وفتحه، ما تسبب في إختفاء جثة والدهم.





وأكد في أقواله، أنه أثناء ذهابه مع أشقائه "أبوالحسن وقرني وحسين" لزيارة قبر والدهم في مقابر الأسرة بقرية "العجرة" التابعه لمركز الفشن فوجئوا بقيام حارس منطقة مقابر "التُربي" بهدم المقبرة وفوجئوا بعدم وجود جثة والدهم.





وأضاف، أنه توجه واشقاؤه لحارس منطقة المقابر لسؤاله عما حدث للمقبرة فأخبرهم ان هذه المقبرة خاصة به ورفض إخبارهم بمكان جثة والدهم.





تم تحرير المحضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن واخطرت النيابة لإستكمال التحقيقات.