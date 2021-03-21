فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى يوضح كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما.. وحكم الاحتفال بيوم الأم وهل هو بدعة.. الإفتاء تجيب

لا أستطيع الاستنشاق أثناء الوضوء فهل ذلك يبطله .. الافتاء توضح

خالد الجندي: مرحلة تجديد الخطاب الديني تواجه أحيانا مرحلة تسمى “آلة التحريم”





نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتشغل بال الكثير، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بر الآباء والأمهات لا يقتصر فقط على الحياة فى الدنيا ولكن يكون أيضا بعد وفاتهما.





وأضاف أمين الفتوى، أن النبي قال فى حديثه الشريف: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".





وأشار إلى أن من البر بالوالدين، صلة رحم كل منهما بعد الوفاة، وكذلك التواصل مع أقرب الناس إليهم من أصدقائهم، وكذلك الإستمرار فى عمل صالح كان يواصل فعله الوالدين فى حياتهما.





ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التى تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد كما ورد فى أحاديث الرسول ومنها:





عن أبي مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب قال: «كنت أركب مع أبي هريرة - رضي الله عنه - إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله ربيتني صغيرا، فتقول: يا بني، وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا».





وعن أبي بردة قال: شهدت ابن عمر - رضي الله عنهما - ورجل يماني يطوف بالبيت قد حمل أمه وراء ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل ... إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة».





وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه»، وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله» «أي الأعمال أحب إلى الله؟، قال: «الصلاة على وقتها"، قلت: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين" قلت: ثم أي؟، قال: "الجهاد في سبيل الله».





وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «قال رجل: يا رسول الله، إن لي أما وأبا، وأخا وأختا، وعما وعمة، وخالا وخالة، فأيهم أولى إلي بصلتي؟» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك».

وعن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله»: «من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمك"، قلت: ثم من؟، قال: "أمك " قلت: ثم من؟، قال: " أمك"، قلت: ثم من؟ قال: "ثم أبوك، ثم الأقرب فالأقرب».









حكم الاحتفال بيوم الأم؟ هل هو بدعة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.





قالت الدار في فتوى لها عبر الفيسبوك، أن الاحتفال بـ"يوم الأم" أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت.





قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]، ولا يوجد في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ فهذا أمرٌ تنظيميٌّ لا علاقة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس.









وأضافت الدار أن البدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ كما يتضح هذا جليًّا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا، ولا إثم على فاعله.









خالد الجندي: مرحلة تجديد الخطاب الديني تواجه أحيانا مرحلة تسمى “آلة التحريم”

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مرحلة تجديد الخطاب الديني تواجه أحيانا مرحلة تسمى “آلة التحريم”، موضحا أن “آلة التحريم” اشتغلت عند الناس بانتقال الفقه البدوي أو الصحراوي إلى الرؤوس فكانت النتيجة أن كل شىء أصبح حراما.





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "كل شيء عند بعض المنتسبين لبعض التيارات الإسلامية خاصة السلفية، يعتبرونه حرام، لدرجة أن من يقول على شىء حلال فإنهم يتهمونه فى دينه وعرضه.





وتابع الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قائلا إن "الحكم الفقهى يحتاج إلى فهم، فوجود الحديث النبوى الشريف ليس كافيا، لأن موارد المعنى يمكن أن تختلف، وايضا يختلف الرابع وسياق وتصور الفقيه، لسبب ورود الحديث عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فالحديث قاطع فى التحريم، لكن فقيه يجده منسوخا او خاصا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أسباب كثيرة تدعوه للأمر بالشئ او النهى عنه".









حكم الاستنشاق في الوضوء

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الاستنشاق في الوضوء، فعند المالكية والشافعية أن الاستنشاق سُنة في الوضوء والغسل، وواجب عند الحنابلة، وواجب في الغسل دون الوضوء عند الحنفية.





وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «لا أستطيع الاستنشاق أثناء الوضوء فهل ذلك يبطله؟»، أن عدم القدرة على الاستنشاق أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء.





ونصح الشيخ عويضة السائل بأنه عليه استنشاق الماء على قدر الاستطاعة الخاصة به، ولا يؤثر ذلك على صحة الوضوء، كما يمكنه وضع الماء داخل الأنف دون استنشاق بشكل كبير خاصة إذا كان من أصحاب الأعذار كمريض الجيوب الأنفية.



