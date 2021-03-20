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فن

خاص| وفاء عامر تفقد الذاكرة ضمن أحداث مسلسل "5 دقائق"

السبت 20/مارس/2021 - 10:54 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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شروق حمدى
بدأ أبطال مسلسل "5 دقائق"  تصوير مشاهد العمل منذ أيام قليلة؛ استعدادا لعرضه فى الموسم الرمضاني 2021.

وعلم "صدى البلد" أن وفاء عامر ستظهر ضمن أحداث المسلسل، متزوجة من جمال سليمان، وتعانى من فقدان فى الذاكرة .

مسلسل "5 دقائق " من بطولة وفاء عامر، جمال سليمان،تامر ضياء وإخراج عبد العزيز حشاد وتأليف إيهاب منير. 

ومن ناحية اخرى يخوض الفنان جمال سليمان سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "الطاووس" الذي يتم تصوير عدد من مشاهده حاليا فى الإسكندرية.

"الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

مسلسل "الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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