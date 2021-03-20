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أخبار البلد

معهد الصحة الحيوانية ينظم دورة لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان

السبت 20/مارس/2021 - 09:41 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
عقدت ورشة بمقر مركز تجميع الألبان، في مركز إبشواى بالفيوم، دارت محاورها عن أهمية مراكز تجميع اللبن ودورها الفعال للقضاء على العشوائية في تداول اللبن خاصة مع الباعة المتجولة.

يأتى تنفيذاً لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية. 

وشهدت الورشة، توضيح الصورة السليمة للبن الصحي ووجوب تفادي متبقيات الأدوية والمواد الفوسفورية كمتبقيات رش المبيدات الزراعية أو للحيوانات والمواد الحافظة الضارة بل وغش اللبن بالماء كما تم تبيين الشروط اللازم توافرها لتخزين اللبن بصورة آمنة والطرق السليمة لنقل اللبن.

كما عقدت ورشة عمل ثانيه؛ نُفِذت بالجمعية الزراعية في قريه ابشواى الملق، مركز قطور، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بالغربية؛ للحصول على لبن صحي و آمن من المزرعة او المنزل، وكيفية توصيله والمحافظة عليه حتى يصل إلى مركز تجميع الالبان. 

فيما نظم المعهد ندوه حقلية إرشادية وتوعوية في قريه سوالم ابنوب البحرية بمحافظة أسيوط عن كيفية الحصول على لبن صحي وأمن من المزرعة وطرق تداوله الصحيحة للسيدات الريفيات وقام الأطباء بتعليمهم كيفية اكتشاف التهاب الضرع ومعرفه ما اذا كان الحيوان مصاب بالتهاب الضرع من عدمه وكيفية التصرف فى تلك الحالات. كما نفذت ورشة عمل بعنوان الحصول على لبن صحى و أمن من المزرعة و طرق تداوله الصحيحة بمركز الإرشاد الزراعي بمركز بيلا محافظة كفرالشيخ. 

وأكد د ممتاز شاهين مدير المعهد على أهمية الحصول على لبن سليم من خلال الاهتمام بصحة الحيوان والكشف المستمر عن مرض التهاب الضرع و التغذية الصحيحة لزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وشدد على اهمية الدورات التدريبية وورش العمل فى مجال الالبان لتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصري.
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