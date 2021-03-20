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أخبار البلد

الفلاحين توضح أسباب استقرار أسعار الفول البلدي بالأسواق

السبت 20/مارس/2021 - 09:25 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن  أبو صدام نقيب الفلاحين إن أسعار الفول البلدى مستقرة في الوقت الحالي ، وذلك يرجع الي زيادة كميات الفول المستورد في الاسواق مع انخفاض اسعارها بالمقارنة باسعار الفول البلدي  بالاضافة الى  بدء حصاد المحصول المحلي  خلال العروة الحالية، مع صدور قرار وقف تصدير الفول البلدي إلى الخارج.

وأضاف «عبدالرحمن» خلال تصريحات له ،  أن مصر تحتاج إلى زراعة نحو 350 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول البلدي ، حيث تتم زراعة 120 ألف فدان فقط هذا الموسم. 

وأشار إلي اننا  نستورد ما يقارب الـ 80% من الاستهلاك المحلى، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف فى أسعار الفول البلدي خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لزيادة الطلب على الفول المصرى والذي يمتاز بجودة عالية عن الفول المستورد.

ونوه نقيب الفلاحين، إلى أن أسعار الفول البلدى تتراوح من 15 إلى 16 جنيها فى سوق التجزئة، مضيفًا أن تكلفة الفدان تتراوح بين 6 و 7 آلاف جنيه بدون إيجار، حيث يتم حصاد الفول بعد 3 أشهر من زراعته قبل تمام النضج النهائى حتى لا تنفرط البذور على الأرض، ويحدث فقد كبير فى المحصول.


ويعد الفول البلدي من المحاصيل الشتوية التي تزرع في عدد من المحافظات على رأسها الغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، وسوهاج.
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