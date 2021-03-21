هل يجوز أن تخرج العقيقة لحما نيئا.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه أنه لا يصح أن تخرج لحم نيئًا فى العقيقة لأن العقيقة كالذبيحة، فإن لم يتيسر لك فلا شئ عليك ولا تفعل.





ماذا يذبح في العقيقة؟

لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم عن عائشة انظر حديث رقم : 6398 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1135 ].





كم عمر البهيمة التي سيُعق بها؟ ماهو السن المعتبر في ذبح البهيمة؟

- الإبل خمس سنوات.

- البقر سنتان.

- الماعز والتيس سنة واحدة.

- الشاة والضأن ستة أشهر.

أحكامها في السن المعتبر في ذبح البهيمة، كأحكام الأضحية.





هل يشترط في العقيقة أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية؟

نعم يشترط تكون سالمة من العيوب كالأضحية لا تجزئ:

- العوراء البين عورعا.

- والمريضة البين مرضها.

- والعرجاء البين عرجها.

- وما أشبه ذلك.





ما الأفضل في العقيقة الشاة أم البقرة أم الإبل؟

الأفضل الشاة، لأنها وردت بها السنة فتكون الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» رواه أبو داود. وعند النسائي: (كبشين كبشين).





هل يصح أن يذبح في العقيقة عنز -ماعز-؟

نعم يصح أن يذبح في العقيقة عنز -ماعز-، فهي من بهيمة الأنعام.





هل الأفضل طبخ العقيقة أم توزيعها لحمًا؟