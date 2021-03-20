رفض مكافأة ونزل بالبيجاما.. طبيب يعالج سائحا إنجليزيا في الأقصر| شاهد

قال الدكتور الخطيب حسن، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب الأزهر ، إنه يقيم في محافظة الأقصر ، في عقار وأمام هذا العقار صيدلية ، مضيفًا : " اتصل بي شخص من شركة سياحية قائلًا إن لديه سائحا يعاني من أعراض ما " .

وأضاف " الخطيب حسن " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن تخصص الجلدية ليس لديه طوارئ ، إلا في أمراض معينة مثل : أرتيكاريا ، مشيرًا إلى أن هذا السائح كان يعاني من أعراض مرض الأرتيكاريا مثل : " ورم الوجه " .

وتابع استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب الأزهر ، أنه على الفور توجه إلى أقرب صيدلية معقبًا : "نزلت بالبيجاما " ، وناظرت الحالة، وأعطيته العلاج المناسب، مضيفًا أن السائح أُصيب بالأرتيكاريا الحادة، نتيجة تناوله لعلاج خاطئ، وازدادت حدة المرض بسبب تعرضه للشمس".

وأكمل ، أنه رفض المكافأة ، معقبًا : " أنا اتربيت في ساحة الشيخ الطيب بالأقصر، واتعلمت ازاي نتعامل مع الضيف، وازاي نكرمه، ومكنش ينفع إني آخد فلوس من ضيف يتألم".