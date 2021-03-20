ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رفض مكافأة ونزل بالبيجاما.. طبيب يعالج سائحا إنجليزيا في الأقصر| شاهد

السبت 20/مارس/2021 - 10:46 م
رفض مكافأة ونزل بالبيجاما
رفض مكافأة ونزل بالبيجاما " .. طبيب يعالج سائحًا إنجليزيًا
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور الخطيب حسن، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب الأزهر ، إنه يقيم في محافظة الأقصر ، في عقار وأمام هذا العقار صيدلية ، مضيفًا : " اتصل بي شخص من شركة سياحية قائلًا إن لديه سائحا يعاني من أعراض ما " .

وأضاف " الخطيب حسن " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن تخصص الجلدية ليس لديه طوارئ ، إلا في أمراض معينة مثل : أرتيكاريا ، مشيرًا إلى أن هذا السائح كان يعاني من أعراض مرض الأرتيكاريا مثل : " ورم الوجه " .

وتابع استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب الأزهر ، أنه على الفور توجه إلى أقرب صيدلية معقبًا : "نزلت بالبيجاما " ، وناظرت الحالة، وأعطيته العلاج المناسب، مضيفًا أن السائح أُصيب بالأرتيكاريا الحادة، نتيجة تناوله لعلاج خاطئ، وازدادت حدة المرض بسبب تعرضه للشمس".

وأكمل ، أنه رفض المكافأة ، معقبًا : " أنا اتربيت في ساحة الشيخ الطيب بالأقصر، واتعلمت ازاي نتعامل مع الضيف، وازاي نكرمه، ومكنش ينفع إني آخد فلوس من ضيف يتألم".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 أسباب وراء تساقط الشعر لمرضى كورونا.. فيديو

الوزراء يشيد بالاستجابة السريعة من مستشفيات الأزهر لعلاج الحالات الحرجة

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

300 ألف شهريا.. العناني يكشف مفاجأة عن أعداد السائحين بمصر

بالأسماء.. كورونا يغتال أحلام 387 طبيبا

لهذه الأسباب نعاني من المشاكل الجلدية في الشتاء

ترشيحاتنا

إيهاب جلال مديرا فنيا للإسماعيلى لنهاية الموسم

الإمارات.. ما هي الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا؟

صور جديدة من حفل خطوبة ابن سعد الصغير.. شاهد

غرامة 100 ألف جنيه فى حالة تعمد إعطاء بيانات خاطئة بقانون التأمين الصحي الشامل

الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا

بمناسية عيد الأم .. أفضل 5 سيارات للمرأة سعرا في مصر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

ماسك يعيد إليك الجمال والشباب

في اليوم العالمي لصحة الفم.. استشاري يحذر من تفريش الأسنان بعد المشروبات الغازية