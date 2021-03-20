الأم المثالية الأولى على الجمهورية كانت عمدة قبل الحصول على اللقب ..تفاصيل

تحدثت فاطمة السيد أحمد الأم المثالية الأولي علي مستوي الجمهورية لعام 2021، عن الصعاب التي واجهتها حتي حصولها علي جائزة الأم المثالية.





وقالت السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، إنها بدأت رحلة الشقاء في حياتها مبكرا، فعملت مع والدها في المعمار، بسبب ظروف الأسرة المالية، وبعد وفاته أكملت مسيرة والدها، إلى أن تزوجت.





وأشارت إلي أنها بعد زواجها بسنة واحدة حدث بينها وبين زوجها خلافات أدت في النهاية إلى الطلاق إلا أن الزواج أسفر عن ابن، لافتة إلي أنها بعد الطلاق استكملت تعليمها بالثانوية العامة والتحقت بمعهد خدمة اجتماعية، وانتقلت لمعهد فنى تجاري، وحاليا تدرس في كلية الحقوق.





ولفتت إلي أنها رفعت قضية على زوجها للحصول على حقوقها، وبعد 10 سنوات بالمحاكم طلب الزوج الرجوع لها، وبالفعل عادت له ولكن تم الطلاق مرة ثانية، ولكنها رزقت بطفل ثاني منه.





ونوهت إلي أنها بعد الطلاق أخذت لقب عمدة والقاضي العرفي بالقرية التابعة لها، مردفة: "إحساسي النهاردة أن في نزاهة في اختيار الأم المثالية وكنت في قرية مدفونة في الإسماعيلية والآن الناس تعرف قصة كفاحي".