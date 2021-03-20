نائب يطالب بتوقيع بروتوكولات تعاون لطرح أراضي الاستثمار





أشاد النائب المهندس ايهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، و عضو الجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار باستعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهود الحكومة في إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، فضلا عن استغلال أراضي الأنشطة الصناعية الغير مستغلة، مؤكدا أن جهود الرئيس تهدف إلى دعم الصناعة والمنتج المحلي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى دعم الاقتصاد.





وأوضح زكريا خلال تصريحات له، أن الرئيس تناول مع وزيرة الصناعة جهود الحكومة في هذا الملف، بالإضافة إلى مستجدات انشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، كما وجه بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس.





وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تنفيذ توصيات الرئيس بدراسة أفضل السبل للاستفادة من الأراضي الصناعية الغير مستغلة والمصانع المغلقة أو المتعثرة ابان احداث ٢٥ يناير التي مثلت ازمة للاقتصاد القومي حينها بجانب التوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق تنمية الدولة المستدامة 2030، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب.