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الرئيس يكلف الحكومة بتعزيز التصنيع المحلي.. خبراء: التوجهات تستهدف تعميق قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مواجهة كورونا اقتصاديا.. وعودة شعار صنع في مصر

الأحد 21/مارس/2021 - 07:32 ص
التصنيع المحلي
التصنيع المحلي
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محمد يحيي و ولاء عبد الكريم
  • مصطفي أبوزيد: مبادرة التصنيع المحلي تسهم في عودة شعار صنع في مصر
  • عضو بالغرفة التجارية: مبادرة تفضيل المنتج المحلي تسعى لتحقيق التنافسية

ثمن خبراء الاقتصاد والاعمال بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ونيفين جامع، وزيرة الصناعة؛ بشان تعميق الصناعة المحلية وتكليف الحكومة بالعمل علي زيادة حجم التصنيع المحلي باعتباره ركيزة اساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير المزيد من فرص العمل.


قال الخبراء إن التكليفات الرئاسية للحكومة تسعي بصورة أساسية لدعم الاحتياطي النقدي لمصر وتوسيع وتمكين قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل جنبا إلي جنب لعودة شعار صنع في مصر.

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وأشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛  بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للحكومة بالعمل علي توسيع اهتماما الحكومة بالتصنيع المحلي، معتبرا أن تلك المبادرة تسعى لعودة شعار صنع في مصر مرة أخرى.

أكد " أبوزيد" لـ صدي البلد، أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة بالعمل بشكل متسارع ومتوازي لدعم الاقتصاد القومي والصناعة الوطنية؛ ومن ثم يعزز من قدرات الاحتياطي النقدي وفتح آفاقا للاسواق الدولية في الاطلاع على المنتجات المصرية.

قال " أبوزيد" إن تلك المبادرة تعزز قدرات وتنافسية الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وفتح منافذ لتوزيع الإنتاج المحلي إقليميا و دوليا، بالاضافة لتوفير فرص عمل وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة و رواد الأعمال وخصوصا الشباب.

وعلي سياق متصل أكد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بـغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه ينبغي العمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالاهتمام بالتصنيع المحلي وتطويره والتوسع فيه لينافس المنتجات الأجنبية.

وقال لـ صدي البلد، أنه  أن تسعي الحكومة بالتنسيق مع المصنعين المصريين بالعمل علي ضرورة تفضيل المنتج المحلي في المناقصات والعقود الحكومية، حيث يتم تفضيل  المنتجات المستوردة في حين توافر المنتج المحلى وبسعر تنافسي وبجودة مماثلة.  

وأكد أن عدد مصانع إنتاج العِدد اليدوية والآلات الصناعية تتخطى الـ 2000 مصنع، موضحا أن المصانع المسجلة رسميا تقترب من الألف مصنع، ويماثلها مصانع غير مرخصة أو ورش صغيرة، بالإضافة إلى الشركات التي تعتمد على استيراد الماكينات الصناعية من العديد من دول العالم أبرزها ألمانيا والصين وتركيا.

وأوضح أن قطاع الآلات والمعدات والماكينات الصناعية، يُمثّل حوالي 10% من واردات مصر، ولذلك يجب التوسع في صناعة العدد والآلات حتى نستطيع توفير قيمة فاتورة استيراد العدد والآلات والتي تُقّدر بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا.

وأشار العجواني، إلى أن المصانع المصرية بدأت في تصنيع بعض مكوّنات إنتاج قطاع العدد والآلات فى ظل صعوبة استيرادها بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة تعميق التصنيع المحلى الذي يُمثّل فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني ، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال لقاءه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة؛ بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي و العمل علي تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
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