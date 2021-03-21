أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تقدم شركة سوبارو اليابانية سيارتها XV موديل 2021 داخل السوق المصري عبر 3 فئات من الكماليات و هما، FULL OPTION و PREMIUM و الفئة الثالثة LUXURY كاملة التجهيزات، و تعتبر XV واحدة من الاصدارات الرياضية متعددة الاستخدام، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV موديل 2021.

تأتي سوبارو XV موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4465 مم، و بعرض 1800 مم، و 1595 للارتفاع، و مساحة تخزين خلفية تسع إلى 380 لتر، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر، و ذلك عندنا تخوض مسافات قدرها 100 كم.

تعتمد سوبارو XV على منظومة الدفع الكلي، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي خماسي النقلات.

و جاءت السيارة بـ جنوط رياضية بقياس 17 بوصة، و مصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT، و مكييف هواء مزدوج، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن خلفية، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة، و رز تفعيل و ايقاف المحرك، و زجاج كهربائي، و قفل مركزي، و مثبت سرعة، و فتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزًا، و مقود حركة متعدد المهام، بالاضافة إلى حزمة متطورة من وسائل الحماية و التحكم.

و يبلغ السعر الرسمي لـ سوبارو XV موديل 2021 داخل السوق المحلي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 419.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 469.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 499.900 جنيه.