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برلمان

عضو بالشيوخ يطالب بإنشاء لجنة لدراسة حالات الأزواج بمشروع قانون الأحوال الشخصية

الأحد 21/مارس/2021 - 08:02 ص
النائب هادي مرجان
النائب هادي مرجان عضو مجلس النواب
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سمر المغربي
أكد النائب هادى مرجان، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن فى مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديلات فى مجمل مواده ، مؤكدًا أن ولاية الطفل من حق الطرفين فى حالة تأهيلهم.


وأضاف مرجان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يجب مناقشة إضافة بند بإنشاء لجنة تدرس جميع الحالات التى يمكنها أن تكون مؤهلة نفسيًا واجتماعيًا وماديًا، كما يجب مراعاة الظروف النفسية لحالة الأب والأم ، مؤكدًا أن هذه اللجنة تختار ما يصب فى مصلحة الطفل.


وأشار عضو اللجنة ، إلى أنه يجب يكون استثناءات بمشروع القانون مؤكدًا أن ليست قاعدة عامة وبها استثناءات، لافتًا إلى أن الولاية تقع على عاتق من يستحق ومؤهل .


ويذكر أن رئيس مجلس أمناء المرأة ومؤسسة حملة "الولاية حقي"، هدى الصده، قالت إن الحملة لمست مشكلة حقيقية لدى النساء المصريات، ولهذا كانت المشاركة والدعم للحملة أكبر من المتوقع.


وأضافت هدى الصده، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن قانون الأحوال الشخصية يتعامل مع كل النساء وكأنهن ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شئونهن، معقبة: "الهدف من الحملة هو دراسة تأثير قانون الأحوال الشخصية على المرأة".


وأكملت: "الأم لا تستطيع نقل أولادها من مدرسة لأخرى، كما أن المرأة يجب أن تتقدم بقضية للحصول على حق الولاية التعليمية لأولادها"، لافتة إلى أن "فكرة أن تكون الولاية من حق النساء لا تلغي حق الأب في الولاية ولكننا نطالب بأن تكون الولاية مشتركة بين الاثنين".
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