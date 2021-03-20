برلمانى: استقبال مصر 300 ألف جرعة لقاح كورونا الصيني يؤكد حرص الدولة القضاء عليه

قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، إن استقبال مصر نحو 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني، ضمن سلسلة من تدفقات اللقاح من جمهورية الصين، يؤكد على استمرار التحرك الفعال من جانب الدولة ممثلة في وزارة الصحة، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، لتوفير جرعات ضخمة من اللقاح لكل المصريين، وإتاحته للمحتاجين في إطار الإجراءات الفعالة للتصدي للوباء.





واضاف سمير في تصريحات له اليوم، أن مصر قد تعاقدت على نحو 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة، كما أنها بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا"، ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.





وشدد عضو مجلس النواب، أن مصر لم تتأخر طيلة فترة الوباء عن توفير بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، أو البحث منذ اللحظات الأولى والتعاقد لتوفير اللقاحات، موضحا إن الجهد الصحي والاجتماعي والتوعوي والاقتصادي إزاء جائحة كورونا كان ولا يزال ممتازا ومقدرا داخليا وخارجيا.



