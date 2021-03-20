ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: استقبال مصر 300 ألف جرعة لقاح كورونا الصيني يؤكد حرص الدولة القضاء عليه

السبت 20/مارس/2021 - 10:50 م
النائب سيد سمير
النائب سيد سمير
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، إن استقبال مصر نحو 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني، ضمن سلسلة من تدفقات اللقاح من جمهورية الصين، يؤكد على استمرار التحرك الفعال من جانب الدولة ممثلة في وزارة الصحة، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، لتوفير جرعات ضخمة من اللقاح لكل المصريين، وإتاحته للمحتاجين في إطار الإجراءات الفعالة للتصدي للوباء.

واضاف سمير في تصريحات له اليوم، أن مصر قد تعاقدت على نحو 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة، كما أنها بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا"، ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

وشدد عضو مجلس النواب، أن مصر لم تتأخر طيلة فترة الوباء عن توفير بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، أو البحث منذ اللحظات الأولى والتعاقد لتوفير اللقاحات، موضحا إن الجهد الصحي والاجتماعي والتوعوي والاقتصادي إزاء جائحة كورونا كان ولا يزال ممتازا ومقدرا داخليا وخارجيا.

 واشار سمير الى أنه يتوقع توفير كمية ضخمة من لقاحات كورونا على مدى الشهور المتبقية من العام، وبما يكفي حاجتنا.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكذب الإخوان .. كاميرات المراقبة كشفت حقيقة وفاة مواطن

6 قرارات جديدة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم..تفاصيل

مراسل صدى البلد فى بروكسل يكشف مفاجأة عن لقاح أسترازينيكا.. فيديو

تفاصيل حفل عمرو دياب بالعاصمة الإدارية | خاص

نداء عاجل من الصحة السعودية للمواطنين والمقيمين لمواجهة كورونا

أول رد من نتنياهو على وصف بايدن لـ بوتين بالقاتل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

ماسك يعيد إليك الجمال والشباب

في اليوم العالمي لصحة الفم.. استشاري يحذر من تفريش الأسنان بعد المشروبات الغازية