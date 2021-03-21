مطالبة برلمانية بإنشاء مجمعات صناعية في القرى

تقدم النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب ، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن إنشاء مدن ومجمعات صناعية بقرى محافظات الجمهورية.









يأتي ذلك على غرار ما قامت به الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بإنشاء العديد من المدن الصناعية بعدد من المحافظات المصرية المختلفة، وذلك بحسب البيان الصادر من وزارة التجارة والصناعة في منتصف العام المنصرم 2020 والذي أشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية أنشأت خلال السنوات الست الماضية 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات جنيه.









وأوضح «مهني» خلال البيان الصادر له، أن الدولة المصرية تحرص جاهدة على الارتقاء بقطاع الصناعة والعمل على تنميته بشكل دائم ومستديم باعتباره القاطرة الأساسية للتنمية تحتاج إلى المزيد من التوسع في بناء العديد من تلك المدن والمجمعات الصناعية، ويأتي ذلك من خلال استمرار تنفيذ مثل تلك الاستراتيجيات والخطط التنموية كي تشمل القرى الكائنة بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال وضع خطط مرحلية يتم من خلالها إنشاء العديد من المدن الصناعية بالقرى التي لم تنل نصيبًا من تلك الاستراتيجيات الصناعية العظيمة بعد.









وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب ، الحكومة بوضع الخطط والاستراتيجيات الزمنية والفنية والمالية وآليات التنفيذ الخاصة بإنشاء العديد من المدن الصناعية بشكل مرحلي بمختلف القرى الموجودة بمحافظات الجمهورية، مُشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء المدن الصناعية هو توفير مناخ صناعي مناسب وملائم لكافة الصناع بتلك القرى الراغبين في تطوير الصناعات والمصنوعات الخاصة بهم من خلال تلك المجمعات والمدن الصناعية التي ستنتقل بتلك القرى بلا أدنى شك إلى بُعد أخر من التطور والتنمية، وهو ما يتماشي مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها السياسية في السنوات الماضية.