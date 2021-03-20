أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط المغربى.. والنيابة تنتدب مهندس المرور

قررت نيابة الفيوم أنتداب المهندس الفنى بمرور الفيوم ، لإعداد تقرير عاجل عن حادث ، مصرع وإصابة 9 اشخاص فى حادث أنقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى مساء اليوم ، وسؤال المصابين فى الحادث.

كان اللواء مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث ، وقع بسبب انقلاب سيارة أجرة بعد انفجار الإطار الخلفى ما اسفر عن مصرع حسنى عويس (39 سنة ) ، وإصابة 8 اخرين بإصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات السعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج وهم : جمعة هاشم عبد الوهاب " 31 سنة " ، محمود أحمد رمضان، "22 سنة " ، وبهاء حسني " 19سنة" ، ومحمد أحمد مختار "21 سنة " ، وعبد العال جمعة " 26 سنة "، ورمضان إسلام " 25 سنة " ، عيد عويس " 22 سنة " ، وخالد معوض " 28 سنة "

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.