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حوادث

أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط المغربى.. والنيابة تنتدب مهندس المرور

السبت 20/مارس/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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نبيل أبو السعود

 قررت نيابة الفيوم أنتداب المهندس الفنى بمرور الفيوم ، لإعداد تقرير عاجل عن حادث  ،   مصرع وإصابة 9 اشخاص  فى حادث أنقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى مساء اليوم ، وسؤال المصابين فى الحادث.

كان اللواء مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من  مستشفى الفيوم العام  بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث  ، وقع بسبب انقلاب سيارة  أجرة بعد انفجار الإطار الخلفى ما اسفر  عن مصرع  حسنى عويس (39 سنة ) ، وإصابة 8 اخرين بإصابات متفرقة ،  تم نقلهم بسيارات السعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج  وهم : جمعة هاشم عبد الوهاب " 31 سنة " ، محمود أحمد رمضان، "22 سنة " ، وبهاء حسني " 19سنة"  ، ومحمد أحمد مختار "21 سنة "  ، وعبد العال جمعة " 26 سنة "، ورمضان إسلام " 25 سنة " ،  عيد عويس " 22 سنة " ،  وخالد معوض " 28 سنة "

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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