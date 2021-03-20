أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط المغربى.. والنيابة تنتدب مهندس المرور

كان اللواء مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بالحادث.
تبين من التحقيقات أن الحادث ، وقع بسبب انقلاب سيارة أجرة بعد انفجار الإطار الخلفى ما اسفر عن مصرع حسنى عويس (39 سنة ) ، وإصابة 8 اخرين بإصابات
متفرقة ، تم نقلهم بسيارات السعاف الى
مستشفى الفيوم العام للعلاج وهم : جمعة هاشم عبد الوهاب " 31 سنة " ، محمود أحمد رمضان،
"22 سنة " ، وبهاء حسني " 19سنة" ، ومحمد أحمد مختار "21 سنة " ، وعبد العال جمعة " 26 سنة "، ورمضان
إسلام " 25 سنة " ، عيد عويس "
22 سنة " ، وخالد معوض " 28 سنة
"
تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى
النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.