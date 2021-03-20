ما التوقيع الإلكتروني وأهم مميزاته وعيوبه.. وكيل لجنة الاتصالات سابقا بالبرلمان توضح

قالت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب سابقا، الدكتور مي البطران، إن التوقيع الإلكتروني عبارة عن شهادة رقمية تأخذ شكل ملف رقمي صغير تصدر عن أحد الهيئات المتخصصة والمستقلة ومعترف بها من الحكومة (الهيئة القومية لصناعة تكنولوجيا المعلومات)، وفي هذا الملف يتم تخزين اسمك وبعض المعلومات المهمة الأخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها، وهي تحتوي عند تسليمها لك على مفتاحين (المفتاح العام والمفتاح الخاص).





أوضحت "البطران" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خطوات الحصول على التوقيع الالكتروني من خلال التقدم إلى هيئة صناعة وتنمية التكنولوجيا وهي المتخصصة في إصدار هذه الشهادات، وذلك مقابل أداء مبلغ من المال سنويًا، وتتم مراجعة الأوراق والمستندات ومطابقة الهوية بواسطة جواز السفر أو رخصة القيادة.





وجاء ذلك طبقا لما نعايشه من عصر الثورة الصناعية الرابعة وما فيها من دمج لـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي وصل تأثيرها إلى اقتصار المسافات في ظل جائحة كورونا، التي حدت بدورها من تحركات الإنسان وأصبحت التكنولوجيا مسيطرة على المشهد بالكامل، ليتوجه الإنسان مرغما نحو التجارة الإلكترونية.

وكشفت "البطران" عن مزايا التوقيع الإلكتروني التي تفوق بها على التوقيع التقليدي، من حيث صعوبة تزويره، وأهميته في تحديد هوية الرسالة الموقعة بثقة ودقة ويقين أكثر من التوقيعات على الورق، معقبة: "تكشف أي تلاعب قد يدخل على الوثيقة الالكترونية مما يعطي ذلك مصداقية وقبول كبير للمعاملات الإلكترونية، وتزيد من الكفاءة وتقلل الوقت والجهد"، في حين تكمن سلبياته في سهولة الاختراق إذ ما حدث هجمات "سيبرانية".





واختتمت "البطران" حديثها، عن الدور الذي يلعبه التوقيع الالكتروني في دعم التجارة الإلكترونية المصرية من خلال تأمين المعاملات الإلكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الإنترنت، والتي تدعم التحول الرقمي الذي يتفق مع سياسات الدولة ويدفع كفاءة العمل الإداري ويرتقي بمستوى أداء الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، ما ينتج عنه توفير الوقت والجهد في المعاملات.



