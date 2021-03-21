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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ19 مليار جنيه اليوم

الأحد 21/مارس/2021 - 03:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تبيع وزارة المالية، اليوم الأحد للأسبوع الثالث علي التوالي أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما للسيطرة علي عجز الموازنة بـ 19 مليار جنيه ..

وقال تقرير أصدرته الوزارة وتلقي "صدي البلد" نسخة منه، إنه من المستهدف  بيع أجل 91 يومًا بـ11مليار جنيه وأجل 273 يومًا بـ 8مليارات جنيه.

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وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 48.5 بتقليص حجمه   5.5 مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.

وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.

ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحان بقيمة 26.5  مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق أن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح

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