أحمد موسى يكشف مصير المتحرش بالأطفال ويوجه نصيحة للأهالي .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل واقعتين لهتك عرض أطفال وقيام المحكمة بإصدار أحكام مشددة ضد المتهمين .





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات اعتدى عليها سائق الأسرة ".





وتابع موسى:" النيابة احالت السائق المتهم لـ محكمة جنايات أكتوبر، والتقرير الطبي أشار إلى حدوث هتك عرض للطفلة، والمحكمة قضت بالسجن 10 سنوات للسائق





وأكمل:" في واقعة أخرى قام شاب بهتك عرض فتاة وحكمت المحكمة على الشاب بالسجن المؤبد بتهمة الخطف والاعتداء وهتك العرض".





ووجه موسى نصيحة للأهلي قائلا:" يجب على الأسر عدم ترك أبنائهم بعيدا منعا للتحرش بهم، وأحيي القضاء على الأحكام المشددة ضد المجرمين ".



