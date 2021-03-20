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توك شو

أحمد موسى يكشف مصير المتحرش بالأطفال ويوجه نصيحة للأهالي .. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 10:47 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
كشف الإعلامي أحمد موسى،  تفاصيل واقعتين لهتك عرض أطفال وقيام المحكمة بإصدار أحكام مشددة ضد المتهمين .

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"     طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات  اعتدى عليها سائق الأسرة ".

وتابع موسى:"  النيابة احالت السائق المتهم لـ محكمة جنايات أكتوبر، والتقرير الطبي أشار إلى حدوث هتك عرض للطفلة، والمحكمة قضت بالسجن 10 سنوات للسائق 

وأكمل:"  في واقعة أخرى  قام شاب بهتك عرض فتاة وحكمت  المحكمة على الشاب بالسجن المؤبد بتهمة الخطف والاعتداء وهتك العرض".

ووجه موسى نصيحة للأهلي قائلا:" يجب على الأسر  عدم ترك أبنائهم بعيدا منعا للتحرش بهم، وأحيي القضاء على الأحكام المشددة ضد المجرمين ".

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