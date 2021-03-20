يوم السعادة العالمي .. فنلندا ترقص فرحاً.. وأفغانستان الأكثر تعاسة وحزناً

يحتفل العالم في 20 مارس من كل عام باليوم العالمي للسعادة، الذي يتم فيه التأكيد على حق الجميع في الوصول للسعادة والرضا، ويأتي بالتزامن مع حلول فصل الربيع.





فنلندا الدولة التي تشع بهجة

تم الاحتفال بأول يوم دولي للسعادة في 20 مارس 2013، وصنفت فنلندا على أنها أسعد مكان للعيش فيه في العالم، للمرة الرابعة على التوالي وفقا لتقرير سنوي صادر عن الأمم المتحدة.

ووفقا للتقرير، جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية، وتلتها كل من سويسرا وأيسلندا وهولندا وحلت نيوزيلندا، الدولة الوحيدة غير الأوروبية، ضمن الدول العشر الأوائل في القائمة، في حين تراجع مركز المملكة المتحدة من الثالث عشر إلى المركز السابع عشر.

وتتضمن معايير قياس السعادة - بحسب التقرير - بـ الدعم الاجتماعي والحرية الشخصية والناتج المحلي الإجمالي ومستويات الفساد.

أفغانستان الدولة الأكثر تعاسة

أما الدولة الأكثر تعاسة في العالم فهي - كما ورد في التقرير - أفغانستان، تليها ليسوتو "في أقصى جنوب قارة أفريقيا" وبوتسوانا ورواندا وزيمبابوي.





هاشتاج #يوم_السعادة_العالمي

تصدر هاشتاج #يوم_السعادة_العالمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية، حيث شارك الهاشتاج آلاف المغردون، وعبر كل واحد منهم عن السعادة وما تعنيه بالنسبة لهم.

وبالنسبة لغالبية المغردين فإن السعادة لا ترتبط بيوم محدد، ولكن يجب على الإنسان أن يقف كل يوم مع نفسه ليكتشف ما هو سر السعادة، مشيرين إلى أن إسعاد الآخرين هو من أجمل درجات السعادة.

وقال أحد المغردين: "#يوم_السعادة_العالمي هو ليس يوما محددا نتذكر فيه السعادة وأبعادها وإنما هي وقفة مع النفس بأن #سعادة الآخرين ومشاركتهم في الحياة هي أجمل عناوين السعادة".

وقال آخر: "السعادة ليست محصورة بيوم السعادة كل يوم تعيشه بروح التفاؤل والرضى والطمأنينة".

كما عبر العديد من المغردين أن السعادة هي قرار داخلي ينبع من الشخص ذاته، فقال أحدهم: "في #يوم_السعادة_العالمي أتمنى لكم أن تكونوا سعداء في حياتكم العملية والمهنية، واعلموا بأن السعادة قرار داخلي ينبع من الشخص وأعظم عمل تقوم به هو إسعاد الآخرين من حولك".

من جانبهم عبر بعض المغردين عن أن الشعور بالرضا هو سر السعادة الحقيقية، فقالت إحدى المغردات: "السعادة شعور داخلي في الإنسان يتحقق فى حالة الرضا التام عن ما يدور من حوله من أمور الحياة".

وقالت أخرى: "قد لا تكون جميع أيامنا جيدة وجميلة، ولكن هناك دومًا شيء جميل في كل يوم نعيشه، فالرضا يخلق السعادة".

فيما وجد مغردون أن السعادة الحقيقية تكمن بـ استمتاعنا بما نملك وليس بمقدار ما نملك، فقال أحدهم: "السعادة ليست بمقدار ما نملك من الاشياء، بل بمقدار ما نستمتع به في حياتنا بما نملكه، فهذه هي السعادة الحقيقية".