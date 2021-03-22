برلمانية: الأب له حق المرتبة الثانية لحضانة الطفل

قالت النائبة نجوى خلف، عضو لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة فى مجلس النواب، أنه سيقام جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة انه لم يصدر بعد ولم يناقش بالمجلس.









وأضافت نجوى خلف، لـ" صدى البلد"، أنه فى حين مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية سيطرح كل ما يصلح للطفل والوالدين، مشيرة إلى ان الأب له الحق فى رؤية الطفل بالإضافة أن الأب يحق له المرتبة الثانية للحضانة وليست الرابعة كما يقال لان مصلحة الصغير فى يد الأباء والأمهات.









وأشارت البرلمانية، إلى أن القانون سيصدر فى صالح جميع الاطراف، وستؤخذ فيه الآراء الدينية والمجتمعية حتى يكون قانون مثالى، لافتة إلى أن المرأة ستأخذ جميع حقوقها فهى تعيش فى عصرها الذهبى تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسى .









يذكر أن هدى الصدة، رئيس مجلس أمناء المرأة ومؤسسة حملة "الولاية حقي"، قالت خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن قانون الأحوال الشخصية يتعامل مع كل النساء وكأنهن ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شئونهن.



