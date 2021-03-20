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رياضة

أرقام قياسية لـ مانشستر سيتي بعد الفوز على إيفرتون

السبت 20/مارس/2021 - 10:55 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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عبدالحكيم أبوعلم
 احتفل مانشستر سيتي الإنجليزي بتسجيل أكثر من رقم قياسي جديد بعد التغلب على مضيفه إيفرتون 2 / صفر اليوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه سجل رقما قياسيا جديدا في تاريخه بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه، وذلك في كل المسابقات.

وحطم مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، الرقم القياسي الذي كان الفريق قد سجله تحت قيادة جو رويل بين  يناير وسبتمبر 1999.

وأضاف النادي أنه حقق 14 انتصارا متتاليا خارج ملعبه وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي وعلى المستوى المحلي أيضا.
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