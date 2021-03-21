مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بين النائبات.. عبلة الألفي: لن يمرر إلا إذا كان متوازنًا وموافقًا للشرع.. إيفلين متى: يتطلب حوارا مجتمعيا .. هالة أبو السعد: الأولوية للطفل

برلمانية: الطفل بداية الخلية الأسرية الجديدة لمستقبل مصر

نائبة: نسعى فى الوقت الحالى على سد الثغرات الموجودة بالقانون

برلمانية: قانون الأحوال الشخصية أثار جدلا كبيرا بين بين أوساط المجتمع المصري





التقى الرئيس السيسي مع إحدى السيدات خلال تفقده أعمال التجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، حيث استمع لمطالبها، وقال إن الدولة تحرص على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن ليشمل الأم والأهل.





وفى هذا الصدد، أوضح عدد من نائبات البرلمان، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب حاليًا ، يأتى من المنظور المنطقي لواقع المجتمع المصري، وأكدن أن القانون سيكون القانون الجديد عادلًا ومنصفًا ، بشكل يرضي جميع الأطراف، على أن تكون المصلحة الفضلى للطفل فى المقام الأول.





قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب حاليًا ، يأتى من المنظور المنطقي لواقع المجتمع المصري، لافتة إلى أن قانون الأحوال الشخصية مجحف لكل للأم والطفل، ولا يري المصلحة الفضلى للطفل بشكل جيد.





وطالبت عبر صدى البلد بوجوبية النظر لهذا القانون، من حيث الأولويات ، على أن تكون الأولوية الأولي هى المصلحة الفضلى للطفل كونه أكثر الفئات تضررا من هذا القانون ، والأولوية الثانية لمصلحة الأم، والثالثة لمصلحة الأسرة ككل ، بالإضافة إلى مصلحة الرجل أيضا ،مؤكدة أن القانون بشكله الحالي لا يحمي الأطفال، ولا يأخذ مصلحتهم بعين الإعتبار ، لاسيما وأن هناك الكثير من الأطفال أصبحوا بمثابة وسيلة لتصفية الحسابات بين الطليقين.









واستطردت:" الطفل من حقه أن ينشأ بين أب وأم ، و من حق الأم أن تكون لها الولاية كاملة على طفلها أثناء الحضانة ، و مش منطقي أبدا أن تكون الولاية منقوصة، كما أن السيدة من حقها الحصول على ولاية كاملة بشأن قرار الزواج ، حال كانت بالغة وعاقلة، و أن تزوج نفسها ومش محتاجة ولى عليها علشان تتجوز لأول مرة ".









وأوضحت عضو مجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج لرؤية بناءً على الواقع الموجود فى المجتمع المصري، بحيث يكون متوازن لدى جميع الأطراف، على أن تكون المصلحة الفضلى للطفل فى المقام الأول، إقرارًا وإيمانًا منا بأن الطفل هو بداية الخلية الأسرية الجديدة لمستقبل مصر.





وأشارت إلى أن كم المتأثرين من قانون الأحوال الشخصية يتعدى نصف المجتمع المصري، لافتة إلى الدور الكبير الذي يلعبه هذا القانون، كونه قانون يمس كل الأسر المصرية ، تحت أى وضع من الأوضاع ، فهو منظم العلاقة الأسرية في مصر ، و من باب أولى أن تكون له رؤية واضحة و مختلفة فى المرحلة القادمة.









من جانبها قالت عبلة الألفى عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إدخال تعديلات عليه ، نظرٍا لعدم تناسبه مع الواقع الحالى للمجتمع المصري، لافتة إلى أنهم يسعون فى الوقت الحالى للعمل على سد الثغرات الموجودة بالقانون .





وأكدت لـ"صدى البلد" أن قانون الأحوال الشخصية لن يمرر إلا إذا كان متوازنًا وموافقًا للشرع من جهة، و متفقًا و المدنية من جهة أخرى ، لافتة إلى أن الزوجة تعد الحلقة الأضعف ، وسنكون حريصين على ضمان حقها وتمكينها، معقبة:" مش هنمرره غير لما يكون متوازن وموافق للشرع وبنفس الوقت موافق للمدنية ولحقوق المرأة وتمكينها، لأن مينفعش نتعامل مع المرأة بهذا المنطق الذكوري المجحف".









واستطردت: هيحصل توازن كتير فى القانون ، لأننا لن نسمح بتمريره أيضًا إلا بعد أن نحفظ حق الأطفال ونراعى مصلحة الطفل أولًا ، مشيرة إلى أنه مهما اختلف الآباء ، أو انفصلوا، فلن ينعكس هذا أبدًا على سلامة الأطفال النفسية ، واستقرارهم وحمايتهم من التعرض لتأثير المنازعات بين الأم و الأب، معقبة:" سنضع الأطفال فى المقدمة ، وعدم إحساسهم بالخلافات والنزاعات، لأن الآباء غير متخيلين قدر التأثير ده على نفسية الأطفال ، والتى تستمر معهم لآخر يوم في عمرهم".





وفيما يتعلق بزواج الزوج زيجة ثانية، قالت النائبة إنها غير مؤيدة تمامًا لفكرة حبس الزوج حال تزوجه بثانية، معقبة: "مش مع فكرة حبس الزوج إطلاقًا، لكن أنا أرى أنه من حق الزوجة أن تعرف ، وعند النظر للقانون سنكون حريصين على تأمينها ، ونأمن حقها في إنها تعرف إن زوجها اتجوز ، لكن في النهاية مينفعش يتحبس ، لأنه يبقى أولا وأخيرًا أبو العيال ، وحتى لو تجوز عليها ، وقبل ما يخون العشرة بينهم ، فهو أبو العيال، فهنضمن فى القانون المحافظة على حقها فى إنها تعرف ، وإتاحة رفاهية الاختيار لها على الاستمرار مع الزوج من عدمه ، لكن متوصلش فى النهاية إن الزوج يتسجن ".





وفى سياق متصل قالت إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية أحد أهم القوانين التى أثارت الجدل فى الفترة القليلة الماضية بين أوساط المجتمع المصري .





وأوضحت لـ"صدى البلد" أن القيادة السياسية أمرت بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل عرضه للمناقشة بمجلس النواب، لافتة إلى أن هذا الحوار المجتمعي يشمل كل فئة من فئات المجتمع ، معقبة:" الحوار ده هتحضره اللجان المختصة مع المجتمع بكافة فئاته رجالة، وستات، و أجداد ، و جدود ، وعلشان كدا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال هيطلع مختلف ، لأننا مش عايزين نعمل قوانين ونرجع نعالج فيها تاني" .









وأكدت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، يعد من أكثر القوانين الحساسة والمؤثرة، ويتطلب جلسات مجتمعية حوارية، للوصول إلى حلول متوازنة ترضى كل فئات المجتمع.