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أخبار العالم

جرائم حرب.. البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل ضد الحوثيين

السبت 20/مارس/2021 - 10:59 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيــــس رضـــا


أدان البرلمان العربي، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية باطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مطالبًا المجتمع الدولي بتدخل عاجل وحاسم لردع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن استهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وحذر البرلمان العربي، من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها ضد الأعيان والمدنيين و التي تعرض حياة المدنيين لخطر وتعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية فى كل ماتتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها، مؤكدًا أن أمن واستقرار المملكة ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة .
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