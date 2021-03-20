جرائم حرب.. البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل ضد الحوثيين









أدان البرلمان العربي، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية باطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مطالبًا المجتمع الدولي بتدخل عاجل وحاسم لردع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن استهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة.





وحذر البرلمان العربي، من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها ضد الأعيان والمدنيين و التي تعرض حياة المدنيين لخطر وتعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.



