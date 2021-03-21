الأم المثالية بالوادي الجديد: رفضت الزواج وخرجت للعمل بعد وفاة زوجي

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الوادي الجديد عن فوز وفاء عبد الحافظ عبد المطلب بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2021 بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي اليوم أسماء الأمهات المثاليات.





الأم المثالية بمحافظة الوادي الجديد من مواليد 26 يناير 1961 وتبلغ من العمر 60 عاما وتعيش في منطقة القلقان بمدينة الخارجة ولديها 3 أبناء جميعهم يعملون في وظائف حكومية وحاصلين على مؤهلات عليا.

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تقول الأم المثالية بمحافظة الوادي الجديد إن زوجها عبد الوهاب عبد الحميد محمد كان يعمل مهندسا مدنيا حرا في مجال المقاولات وتوفي في مايو عام 1995 بعد رحلة مرض مع الكبد، تاركا خلفه 3 أطفال أكبرهم حنان وكانت تبلغ من العمر 10 سنوات.





وأضافت وفاء، أنها حاصلة على دبلوم معلمين وكانت لا تعمل ولم تخرج لمجال العمل خلال فترة زواجها حيث كان الأب يوفر لأسرته جميع وسائل الراحة ومستوى معيشي جيد، إلا أنها اضطرت للعمل لكي تنفق على الأطفال عقب وفاة والدهم مباشرة حيث كانت تعمل في مجال التعليم ولكنها كانت في إجازة بدون راتب طوال فترة زواجها.









وأشارت إلى أنها رفضت الزواج عقب وفاة زوجها وفضلت تربية أبنائها الثلاثة وتحملت ظروف الحياة وتكبدت عناء المعيشة مع 3 أطفال في سن صغيرة، وبالفعل نجحت في تربيتهم جميعا.





وتابعت: ابنتي الأولى هي حنان حصلت على بكالوريوس تجارة خارجية جامعة حلوان عام 2005م، وتعمل حاليا موظفة في بنك مصر، وشقيقها الأوسط " محمد" حصل على بكالوريوس تجارة جامعة أسيوط عام 2010م، ويعمل حاليا موظفا بالديوان العام للمحافظة، وحصل الابن الأصغر على بكالوريوس طب بشري عام 2018، ويعمل بمستشفى الخارجة العام.





وأوضحت وفاء أنها ظلت تكافح مع أبنائها الثلاثة لحين خروجها للمعاش وكانت آخر وظيفة لها هي مدرسة تربية دينية ونشاط بمدرسة أنور البارودي بمدينة الخارجة، مؤكدة أنها كانت حريصة على استكمال تعليمهم الجامعي وإيجاد فرص عمل لهم لائقة، كما نجحت في تجهيز ابنتها الكبرى وشقيقها محمد، على الزواج.



