استجابة لـ"على مسئوليتي"..حملة لإزالة التعديات في حدائق الأهرام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية شنت حملة على حدائق الأهرام لإزالة التعديات والإشغالات وضبط التكاتك بالمنطقة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شكرا وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة على التحرك للشكوى التي تم عرضها في برنامج على مسئوليتي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "دور الإعلام هو تسليط الضوء على المشاكل والعمل على حلها وإبراز الايجابيات حال تنفيذها".



