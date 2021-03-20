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استجابة لـ"على مسئوليتي"..حملة لإزالة التعديات في حدائق الأهرام

السبت 20/مارس/2021 - 11:11 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية شنت حملة على حدائق الأهرام لإزالة التعديات والإشغالات وضبط التكاتك بالمنطقة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شكرا وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة على التحرك للشكوى التي تم عرضها في برنامج على مسئوليتي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "دور الإعلام هو تسليط الضوء على المشاكل والعمل على حلها وإبراز الايجابيات حال تنفيذها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "شكرا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على العمل على إزالة القمامة والتعديات والإشغالات، وما نشهده في حدائق الأهرام الآن مجرد البداية من أجل التطوير والتطهير ".
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