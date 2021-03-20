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بتكلفة 6 مليارات جنيه .. بدء المرحلة الثانية لمشروع مستقبل مصر .. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 11:05 م
زراعة الأفدنة
زراعة الأفدنة
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داليا أحمد

بدأت الدولة المصرية أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من زراعة واستصلاح أراضى مشروع مستقبل مصر ، بإجمالى 250 ألف فدان ، بعد انتهاء المرحلة الأولى بنفس المساحة، وتشمل مشروعات الخدمات اللوجيستية والخدمية ضمن أعمال البنية التحتية بتكلفة 6 مليارات جنيه، وسوف ينتهى العمل بها قبل نهاية العام الحالى.

 

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه الجدعان" على فضائية القاهرة و الناس 2 ، إن المرحلة الأولى من المشروع بدأت عام 2017 وانتهت بزراعة واستصلاح 250 ألف فدان اعتمادا على آبار المياه الجوفية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لزراعة 250 ألف فدان أخرى سوف تشهد انشاء مشروعات عملاقة مثل توصيل المياه العذبة لأراضى المشروع عبر الرياح الناصرى قبل نهاية العام .

 

وأوضح غانم، أن المرحلة الثانية سيتم فيها تنفيذ تكليفات الرئيس لتنفيذ وعوده للمزارعين ومنعا اعادة احتساب تطلفة الكهرباء ودعم التصنيع الغذائى بإنشاء المخازن ومحطات التعبئة والتغليف والتصدير ، الى جانب توفير 5 الاف فرصة عمل دائمة و20 الف فرصة عمل غير مباشرة خاصة ان المشروع قريب من الأسواق والمرافق وبه شبكة عملاقة للطرق بطول 500 كيلو وخطوط الكهرباء بطول 200 كيلو متر.

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