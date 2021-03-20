جامعة الوادي الجديد تهنئ الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة

الوادي الجديد بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعةوأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة برقية تهنئة للأم المثالية الأولى على مستوى الوادى الجديد "وفاء عبد الحافظ عبد المطلب أحمد" لفوزها باللقب على محافظة الوادى الجديد 2021.





وأعلنت مديرية التضامن بمحافظة الوادي الجديد فوز وفاء عبد الحافظ عبد المطلب بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2021م بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي اليوم أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.





الأم المثالية بمحافظة الوادي الجديد من مواليد 26 يناير 1961 وتبلغ من العمر 60 عاما وتعيش في منطقة القلقان بمدينة الخارجة ولديها 3 أبناء جميعهم يعملون في وظائف حكومية وحاصلين على مؤهلات عليا.





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وقالت وفاء: إن زوجها عبد الوهاب عبد الحميد محمد كان يعمل مهندسا مدنيا حرا وفي مجال المقاولات وتوفي في مايو عام 1995 بعد رحلة مرض مع الكبد، تاركا خلفه 3 أطفال أكبرهم "حنان" كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.





وأضافت وفاء، أنها حاصلة على دبلوم معلمين وكانت لا تعمل ولم تخرج لمجال العمل خلال فترة حياة زوجها لما كان يقدمه لأسرته من جميع وسائل الراحة ومستوى معيشي جيد، إلا أنها اضطررت للخروج للعمل لكي أنفق على الأطفال عقب وفاته مباشرة وكانت تعمل في مجال التعليم ولكن كانت في إجازة بدون راتب طوال فترة حياة زوجها.





أشارت الي انها رفضت الزواج عقب وفاة زوجها وفضلت تربية أبنائها الثلاثة متحملة ظروف الحياة ومتكبدة عناء المعيشة مع 3 أطفال في سن صغيرة، وبالفعل نجحت في تربيتهم جميعا البنت الأولى " حنان" حصلت على بكالوريوس تجارة خارجية جامعة حلوان عام 2005م، وتعمل حاليا موظفة في بنك مصر، بينما شقيقها الأوسط " محمد" حصل على بكالوريوس تجارة جامعة أسيوط عام 2010م، ويعمل حاليا موظفا بالديوان العام للمحافظة، فيما حصل الابن الأصغر على بكالوريوس طب بشري عام 2018، ويعمل طبيبا حاليا بمستشفى الخارجة العام.