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محافظات

رحلة كفاح مريرة للأم المثالية الثانية بالفيوم.. عملت في محو الأمية وتقليم الأشجار لتربية أبنائها

الأحد 21/مارس/2021 - 05:37 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعربت تهاني عزمي فريد ٥٨ سنة، الأم المثالية الثانية بمحافظة الفيوم، عن سعادتها الغامرة عقب فوزها بلقب الأم المثالية الثانية ، والتى استحقتها عن جدارة ، لرحلة كفاحها المريرة ، عقب وفاة زوجها  المهندس  بشرى ثابت وهبه  الذى كان يعمل  فى تنسيق الحدائق بحى  جنوب الفيوم ، وتركها تصارع ظروف الحياة القاسية بمفردها ، خاصة انها لا تعمل، وما زاد الحزن مرارة وفاة نجلتها المتزوجة ،  وتركت لها أيضا طفلا يدعى يوسف فى عمر الزهور .


وعانت تهاني عزمي كثيرا فى حياتها، وضحت بسنوات عمرها فى سبيل أمومتها بعد وفاة زوجها تاركا  طفلة صغيرة وبنتين ومعاش لا يتجاوز 250 جنيها.


قالت الام المثالية الثانية : توفى زوجى بعد كفاح مرير مع مرض الكبد ،   وترك لى  ثلاثة فتيات  فى عمر الزهور هم :  مارى (13 عاما ) ، وميرفت ( 11 عاما ) ، وماجى ( 4 سنوات )  ، وترك لي معاشا عن عمله لا يتجاوز 250 جنيها، وفى هذه اللحظة ضاقت الدنيا بي وكنت أكافح لتربية أبنائي دون الحاجة لأحد.

 

وأضافت: أنها بدأت فى البحث عن عمل ولم توفق فى الحصول على فرصة جيدة، خاصة أنها حاصلة على دبلوم فنيه ولم تحصل على مؤهل عال فلم تجد سوى أن تعمل فى تعليم الكبار بفصول محو الأمية، وكلما تستطيع تعليم أحدهم وحصوله على شهادة محو الأمية تتقاضى مكافأة  عن ذلك.


وفى عام 1996 استطاعت الأم أن تحصل على عقد مؤقت سنه ١٩٩٤ وظلت تعمل بمحو الأمية وبالتشجير حتى تمكنت من تعليم أبنائها، وحصلت ابنتها الكبرى على دبلوم فني ولم تكمل دراستها لمساعدته امها في مصاريف أخواتها وحصلت الابنه الثانيه على  بكالوريوس خدمه اجتماعيه والثالثه على بكالوريوس تجاره  وزوجت ابنتها الكبرى ماري .


وأكدت الأم المكافحة أن أصعب مراحل حياتها كانت عام ٢٠١٨ ،  عندما توفيت ابنتها الثانية ميرفت بمرض السمنة المفرطه ،  تاركه لها ابنها يوسف والتي تقوم بتربيته الأن .


وعن أحلامها وأمنياتها أكدت الأم أن أمنيتها الوحيدة الحصول على وظيفة  لنجلتها الصغيرة  ماجي لتتويج سنوات شقائها وحتى تطمئن عليها ، بالإضافة الى تثبيت  نجلتها الكبرى ماجى التى تعمل بعقد  تشجير بوزارة الزراعة .

رحلة كفاح مريرة للأم المثالية الثانية بالفيوم.. عملت في محو الأمية وتقليم الأشجار لتربية أبنائها
رحلة كفاح مريرة للأم المثالية الثانية بالفيوم.. عملت في محو الأمية وتقليم الأشجار لتربية أبنائها
رحلة كفاح مريرة للأم المثالية الثانية بالفيوم.. عملت في محو الأمية وتقليم الأشجار لتربية أبنائها
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