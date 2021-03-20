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حالة نادرة بمستشفى المنصورة.. شفاء طفلة تعاني الشلل بطريقة غريبة

السبت 20/مارس/2021 - 11:44 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى أطفال المنصورة، تفاصيل حالة الطفلة "لوما"، والتي وصلت للمستشفى وهي تعاني من شلل وجلطة، وميكروب، موضحا أن : "الطفلة لوما هي حالة نادرة وغريبة وعمرها 8 سنوات وكان برفقة والدها أحد النواب، وطلب مني رؤيتها وبدأنا نتابع حالتها كان لديها شلل وكان الموضوع نادر وغريب وغير معروف سببه".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر الأولى المصرية:  "تم عمل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية على الجسم كله وتم اكتشاف  وجود خراج كبير جدا على المخ وجلطة على الوريد الموجود في المخ، ونفس الخراج في الرئة وتم تكوين فريق طبي من كل التخصصات لمتابعة حالتها".

وأشار إلى أن علاج الطفلة استغرق 37 يومًا وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة وتسير على قدميها وتتحدث وحالتها الصحية مطمئنة، مؤكدًا أن والدها هو من قام بنشر فيديو عن حالتها عبر السوشيال ميديا وحدث تفاعل كبير معه.
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