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تعليم

روشتة للتدريب على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:00 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد

قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، إنه يجب تكثيف الجوانب التدريبية على استخدام المنصات الإلكترونية، خاصة لطلاب مرحلة الثانوية العامة قبل إجراء الامتحانات الخاصة بهم.


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وأوضح الدكتور محمد فتح الله لـ "صدى البلد" أنه يجب أن يكون هناك استعداد من النواحي التقنية بشكل جيد لإجراء هذه الامتحانات، وعدم التعرض لأي مشكلات، وكذلك تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أيضا ، لتجنب أي مشكلة تقنية قد تواجههم والعمل على حلها.


وأضاف أنه يجب توعية أولياء الأمور أيضا بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة التي يتم استخدامها في العملية التعليمية، لمتابعة أبنائهم والتأكد من استخدام هذه الإمكانيات بشكل صحيح، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال حملات التوعية التي يتم إطلاقها من الجهات المتخصصة بهذا الشأن.


وأشار إلى أنه يجب وضع تصور لشكل الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة لتدريبهم عليها وتعريفهم بنظام الإجابة الخاصة بها على المنصة، وتوضيح الاستفسارات التي يطرحونها في هذا الشأن، ليكونوا على استعداد لمواجهة أي مشاكل قد تواجههم.


ونوه إلى أنه من الممكن توحيد عدد من المنصات المعروفة والخاصة بهذه الدورات، وطرحها للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس لضمان وصولها للفئات المستهدفة، والعمل على تقوية البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالمدارس والجامعات لمواكبة التطورات التي نشهدها في مختلف المجالات.

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