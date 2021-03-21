محمد عبد المعطى: أندهش من سيرتي الذاتية





وأضاف عبد المعطى خلال حواره مع برنامج "المساء مع قصواء"، أن مسرح الطفل هو أعظم اكتشاف فى القرن الـ 20 ،علميا، تاريخيا، وأدبيا وفنيا.





وتابع محمد عبد المعطى، أنه حتى الآن لا يوجد اقتناع أن المناهج الدراسية يجب أن تتضمن المسرح، قائلا: "يجب أيضا تدريس البرامج والدراما".





وعن رحلته مع الفن، قال محمد عبد المعطى: " قصة طويلة بدأت بالهواية وانتهت بالاحتراف".





وتابع: اندهش فى بعض الأوقات من سيرتي الذاتية، واتساءل:" متى فعلت كل هذا؟"

قال الفنان محمد عبد المعطى، إن المسرح هو المكان الأقرب لقلبه مشيرا إلى أنه عمل فى كل مسارح الدولة.