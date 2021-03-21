مصر تقوم بشبابها.. وكيل تضامن النواب يطلق مبادرة تتلقى اقتراحات وشكاوى المواطنين

أطلق أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة لاستقبال اقتراحات وشكاوى المواطنين، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





وقال النائب أحمد فتحي، خلال بيان، إنه يؤمن بأحقية المواطن المصري فى عيش حياة كريمة ولاسيما الشباب، لذلك أتخذ "مصر بتقوم بشبابها" شعارًا واتجاهًا صريحًا له، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع جميع الشكاوي فى اقرب وقت ممكن.



