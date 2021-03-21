عمرو أديب : مصر ستواجه مشاكل كبيرة في مايو ويونيو

قال الإعلامى عمرو أديب، إن مصر ستواجه مشاكل كبيرة فى مايو ويونيو المقبلين بسبب بدء المرحلة الثانية فى ملء سد النهضة الإثيوبي، متابعًا أن إثيوبيا تأبى إيجاد حل قاطع لهذه المفاوضات.

وأوضح عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر، أن إثيوبيا تتهم مصر والسودان بأنهما تضيعان الوقت، متابعاً أنه لايعرف ماذا تريد إثيوبيا حتى الآن ومن الواضح أنها لا تريد أن تدخل فى حل لهذه الأزمة.





وأكد عمرو أديب، أن السوادن تعانى من كارثة بيئية حقيقية فى توليد الكهرباء، لافتًا إلى أن إثيوبيا تدعى أن نهر النيل نهر إثيوبى.

وأردف عمرو أديب، أن مصر حتى الآن لا تريد أن تدخل فى حل عسكرى وإنما تريد أن يكون هناك حلول سياسية، مؤكدا أن مشاكل السودان وإثيوبيا على الحدود ليس له علاقة بأزمة سد النهضة .