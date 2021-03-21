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رياضة

المريخ يطالب كاف رسميا باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 01:32 ص
المريخ السوداني
المريخ السوداني
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حسن العمدة
قال أحمد عباس، المستشار القانوني لنادي المريخ السوداني، أن ناديه يطالب الاتحاد الإفريقي للكرة باستبعاد نادي سيمبا التنزاني من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أحمد عباس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: “مندوب من نادي سيمبا هو من قام بتسليم نتائج تحاليل كورونا لنا، التي شهدت إصابة 8 من لاعبي المريخ، وطلبنا التأجيل حتى لا يكون باقي اللاعبين حاملين للعدوى”.

وتابع: “كنا نشك في صحة هذه التحاليل خاصة وأن الـ 8 المصابين هم أساس نادي المريخ،. والمدير الفني لسيمبا، هو ديدييه جوميز، كان مدربا سابقا لنا ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنا”.

وشدد: “ما حدث من سيمبا التنزاني ضد المريخ، تكرر مع بلاتو يونايتد النيجيري وبلاتينوم الزيمبابوي في مبارياتهم ضد سيمبا في الأدوار التمهيدية، ونطالب الكاف باستبعادهم من البطولة”

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