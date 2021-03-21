عبد الرحيم كمال يحكي عن تجربته مع كتابة الأغاني.. وأسباب قلة تجاربه المسرحية

قال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ صدى البلد، إن كتابته للأغاني في إطار الدراما، موضحا أن هناك بعض الشخصيات يحب أن يعبر عنها بالكلمات، ولا يأخذ الأمر بشكل احترافي.

كما كشف عبد الرحيم كمال عن سر قلة أعماله المسرحية، وحكي عن تفاصيل أقرب المسرحيات التى حضرها.

كان عبد الرحيم كمال روى كواليس مسلسل القاهرة كابول المقرر عرضه بموسم رمضان القادم، وقال خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد أن العمل اجتماعي يناقش مجموعة من القضايا السياسية، وقائم على فكرة مجموعة من الأصدقاء يعيشوا في عمارة واحدة ويتعرضون لنفس الظروف.

وأوضح أن العمل يرصد كيف أصبح وضعهم بعد 30 عاما، والمتغيرات التى حدثت لهم، موضحا أنه سعيد بردود الأفعال على الأفيش بعد طرحه وأكد أن الضجة التى حدثت بسبب أن هناك مخرجا مثل حسام علي يحترم النص ومميز في عمله، وأكد"عبد الرحيم" أنه محظوظ بالعمل مع النجوم المتواجدين في المسلسل.

كما كشف "عبد الرحيم" عن الأماكن التى صوروا بها المسلسل والمشاكل التى تعرضوا لها، موضحا أن العمل تم تصويره في أماكن كثيرة بأوروبا وأفغانستان والسيدة زينب، كما أشار إلى أنه كان من المفترض ان يتم تصوير العمل بـ لندن وروما، ولكن بسبب ظروف كورونا تم تبديلهم بـ صربيا.

قصة المسلسل

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

أبطال المسلسل

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.