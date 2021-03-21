الأمهات المثاليات لعام 2021.. وزيرة التضامن تعلن الأسماء.. 34 سيدة تفوز باللقب.. والأولي على مستوي الجمهورية: اشتغلت في صناعة الطوب والمقاولات من صغري.. فيديو

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021

الأم المثالية لعام ٢٠٢١: اشتغلت في صناعة الطوب والمقاولات من صغري

الأم المثالية لشهيد الشرطة.. إيمان عبيد: الداخلية اختارتني وبشكر رئيس الجمهورية

الأم المثالية لمحافظة جنوب سيناء: أنا قدمت المسابقة أخر واحدة ولم أتوقع الفوز

الأم المثالية لمحافظة دمياط: ابني بيخدم في سيناء وبيحب بلده

الأم المثالية لمحافظة القاهرة: ابني من ذوي الهمم قدملي علي المسابقة وتفاجأت بفوزي





عقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السبت، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 علي مستوي محافظات الجمهورية، بعد أن تقدمت ٤٩٨ أمًا للاشتراك بالمسابقة علي مستوي محافظات الجمهورية، ولكل واحدة منهن قصة كفاح مختلفة تستحق التكريم، وفاز ٣٤ أمًا مثالية علي مستوي محافظات الجمهورية.





ورصدت عدسة "صدي البلد" أحداث المؤتمر الصحفي التي أعلنت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢١، داخل مقر الوزارة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة من قبل الوزارة والأمهات.





واشادت الدكتورة نيفين القباج بقصص نجاح الأمهات المثاليات، مؤكدة أهمية دور الأم الانجابي والانتاجي سويًا، وأن الأمومة هي هبه من الله، ولولا الأمومة ما كان المجتمع أو الحياة، ولكن للدور الإنتاجي نصيب كبير أيضا، لأن المرأة تصنع منزلها وتنمية أولادها.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من انطبق عليهن الشروط هن ٣٠٧ أم، ومن لم ينطبق عليهن الشروط هن ١٩١ أم، وتم انعقاد لجان محلية علي مستوي المحافظات، لاختيار الفائزين.





وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فاطمة سيد أحمد السيد من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق بالمركز الثاني من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد في المركز الثالث من محافظة القليوبية.





وتحدثت فاطمة أحمد، الأم المثالية علي مستوي الجمهورية من محافظة الإسماعيلية، إلي كاميرا "صدي البلد"، قائلة: "أنا طول حياتي شغالة وبتعب مش السنادي وبس، ساعدت والدي منذ سن ١٠ أعوام في أعمال البناء، وتخرجت من المعهد الفني التجاري رغم عملها بأكثر من مهنة في نفس الوقت".





وأكملت فاطمة: "اتخذت مهنة البناء وصناعة الطوب والمحارة وهز الرمال مهنة لي، وقمت بقيادة سيارات نصف نقل لتوزيع منتجات الألبان، وساعدت في محو الأمية أكثر من ٣٠٠ أمي، وتم تكريمي من قبل المسئولين، وسعيدة باختياري الأم المثالية علي مستوي الجمهورية لعام ٢٠٢١".





وقالت إيمان عبيد محمود، الأم المثالية لشهيد الشرطة عن قصه فوزها، قائلة: "أنا أم الشهيد الرائد عمرو إبراهيم جبر، وزارة الداخلية هي اللي اتصلت بيا وقالتلي انهم اختاروني أكون الأم المثالية لشهداء الشرطة، وأحب أشكر وزارة الداخلية ووزارة التضامن، وكل عام ومصرنا الحبيبة في أمان وسلامة، وربنا يبارك في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وعقبت ناهد سمير أحمد، الأم المثالية لمحافظة السويس: "بنتي هي اللي قدمتلي في المسابقة، والحمد لله اتقبلت، وأنا جوزي متوفي من ١٣ سنه، كان لازم أروح بنفسي أخلص الإجراءات، وتم اختياري الأم المثالية بمحافظة السويس، وهذا التكريم لن انساه ابدًا".





وذكرت أحلام فتحي عبد اللطيف، الأم المثالية لمحافظة سوهاج: "أختي هي اللي قدمتلي في المسابقة، وأنا حاسة بفرحة كبيرة اوي، ماكنتش أتوقع إني أبقي هنا ويختاروني الأولي علي محافظة سوهاج، وبشكر الوزارة لكل مجهوداتها وتعاملها معانا".





وأضافت فوزية حامد محمد، الأم المثالية لمحافظة القليوبية: "بنتي أول لما عرفت ان الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن أعلنت عن المسابقة، قدمتلي وقدمنا الأوراق المطلوبة الخاصة بيا والخاصة بأولادي، وأشكر وزارة التضامن علي مجهودها العظيم، الذين يبذلوه".





وعلقت عايدة محمد إبراهيم، الأم المثالية لمحافظة القاهرة: "أنا سني ٦٦ سنه، وأبني محمد من ذوي الهمم، هو اللي قدملي علي المسابقة ومكنتش أعرف، وتفاجأت بمكالمة من وزارة التضامن وفرحت جدًا من قلبي وكنت عوزه اعيط".





وأكملت هدي عبد الرحمان، الأم المثالية لمحافظة جنوب سيناء: "أنا بشتغل مسئولة التنسيق الابتدائي في إدارة دهب التعليمية، ومدير الإدارة هو من رشحني للمسابقة، واولادي قدموا الأوراق المطلوبة، انا عرفت إني فزت علي إدارة دهب بتاريخ ٢٥/٢، وتم تبليغي حتي تم وصولي الي هنا اليوم".





وأضافت هدي عبد الرحمان: "احب أشكر وزارة التضامن الاجتماعي علي الشفافية في التعامل، لأني كنت مقدمة أخر واحدة في الإدارة، ومكنتش متوقعة الفوز ابدا ولا مصداقية الموضوع، بس اثبت عكس ذلك وتم اختياري، فانا بشكر الوزارة علي كافة مجهوداتها".





وأشارت نادية حمودة، الأم المثالية لمحافظة دمياط: "أبني قدملي في المسابقة، واتفاجات انهم بعتولي رسالة واختاروني، وأنا ديما بربي اولادي علي حب البلاد، وابني بيخدم في سيناء وبيحب الأرض هناك والدفاع عنها".





وتابعت نادية: "رسالة الأم لا تنتهي الا في اخر يوم في حياتها، وانا رسالتي مستمرة في تربية الأولاد والإصلاح من المجتمع والمساعدة في تطويره، وديما بساعد الجمعيات الخيرية وبشتغل معاهم لنشر الخير والسعادة".





يذكر أنه من بين الشروط لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2021، التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، بجانب ترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على التماسك والترابط.





كما تتضمن الشروط إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية.





وقدرة الأم على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر، وإعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى.