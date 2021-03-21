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مرأة

5 طرق لتجاوز الحزن على وفاة الأشخاص المقربين

الأحد 21/مارس/2021 - 02:03 ص
5..طرق للتعامل مع
5..طرق للتعامل مع وفاة أحد أفراد أسرته
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير من الأشخاص للحزن الشديد نتيجة وفاة أحد الأقارب مما يجعلهم لا يستطيعون تخطي هذه المرحلة.. إليك 5 أفكار قد تساعدك في التأقلم مع وفاة شخص تحبه.

دع عواطفك تعبر عن مشاعرك، لا تمنع نفسك من البكاء. 

ابحث عن طرق للتعبير عن مشاعرك وأفكارك، ابدأ في الكتابة عن الذكريات التي لديك عن الشخص الذي فقدته، أو اكتب أغنية أو قصيدة أو تكريمًا لمن تحب.


حافظ على الذكريات، أنشئ نصبًا تذكاريًا أو تكريمًا للشخص الذي مات عن طريق زرع شجرة، أو قم بتكريم الشخص بطريقة مناسبة.


اصنع صندوق ذاكرة أو مجلد يحتوي على أشياء تذكرك بالشخص المتوفى.


مصدر المعلومات موقع kidshealth.

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