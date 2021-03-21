ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ذكرى ميلاد ياسين إسماعيل ياسين .. لم يكمل الدراسة وبدأ الإخراج بـ اللعبة

الأحد 21/مارس/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

يوافق اليوم ذكرى ميلاد المخرج ياسين إسماعيل ياسين، نجل أيقونة الكوميديا الفنان إسماعيل ياسين، الذي اشتهر بعدد من الأفلام التي تولى إخراجها بشكل جيد، واستطاع أن يثبت نفسه دون أن يعتمد على اسم والده.


التحق ياسين إسماعيل ياسين، بالمعهد العالي للسينما في القاهرة، لكنه لم يكمل الدراسة به واتجه إلى التأليف الدرامي في السبعينات، قبل أن يخرج أول أفلامه "اللعبة" عام 1978.


شارك «ياسين» بالتمثيل في طفولته فقط، من خلال فيلم «إسماعيل ياسين في البوليس الحربي» عام 1958 بطولة أبيه، وأيضًا عام 1971 بفيلم «نصف مليون جنيه»، وهو آخر عمل فنى كامل للفنان إسماعيل ياسين، حيث إنه لم يكمل فيلم "الرغبة والضياع" عام 1972 لوفاته.


كتب السيناريو والحوار لعشرين فيلمًا أخرجها، ومعظمها ذو طابع بوليسي ومنها "امرأة بلا قلب"، "بذور الشيطان"، "الشيطان يغني"، "تحت التهديد"، "المنتقمون "فيلم القناص"، فيلم "أخي وصديقي سأقتلك"، فيلم "عاد لينتقم"، فيلم "جريمة إلا ربع"، و"حلقة الرعب"، "الرجل الشرس"، "المكالمة القاتلة"، إضافة إلى أعمال تلفزيونية منها مسلسل "عيون تائهة" وسهرة عنوانها "بين أحضان إبليس" ومسلسل "دوائر الشك".


انشغل ياسين قبل أكثر من عام من وفاته بمسلسل "إسماعيل ياسين"، والذي يروي قصة حياة والده، الذي أثرى الفن المصري بعدد كبير من الأفلام والمونولوجات وكذا المسرحيات، لا يزال بعضها لم يعرض على الشاشات.


في 3 مارس 2008 ودع أهل الفن والسينمائيين المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين عن عمر ناهز 59 سنة بعد أن وافته المنية، بعد صراع مع مرض السرطان الذي لازمه لعدة سنوات، ولم يكمل تصوير آخر فيلم له، وتم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ذكرى وفاة مديحة كامل.. حكاية رؤية تنبأت بوفاتها

ابن مخرج شهير .. معلومات عن الراحل نادر جلال في ذكرى ميلاده

نادية الجندي تحيي ذكرى ميلاد المخرج الراحل نادر جلال بصور لم تنشر

في ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. بدأ حياته مونولوجست.. ومات في عز شبابه

رفض الهجرة إلى إسرائيل ومات بجلطة دماغية.. معلومات لا تعرفها عن إلياس مؤدب

في ذكرى رحيل ياسين إسماعيل ياسين.. قصة وفاته المأساوية بـ السرطان

ترشيحاتنا

وزير دفاع إسرائيل يفضح مخطط نتنياهو لإلغاء محاكمته بتهم الفساد

دعاء للأم المتوفية يصل قبرها ويغفر لها الذنوب

ما حكم إذا شك المتوضئ أنه أحدث أم لا؟

تسريب ثروات رجال بايدن.. كيف جنى مستشارو الرئيس ملايين الدولارات قبل دخول البيت الأبيض

قوات التحالف تشن غارات على معسكرات الحوثي في صنعاء

الجهات المستفيدة من حصيلة رسوم مشروع قانون بوابة العمرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور