في نفس الوقت كل عام.. أسباب الاضطراب العاطفي الموسمي

الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) هو شكل من أشكال الاكتئاب يظهر في نفس الوقت من كل عام، مع اضطراب القلق الاجتماعي ، عادة ما يعاني الشخص من أعراض الاكتئاب والتعب غير المبرر مع اقتراب فصل الشتاء وتصبح ساعات النهار أقصر، وعندما يعود الربيع ويصبح الأيام أطول مرة أخرى ، يشعر الأشخاص المصابون باضطراب القلق الاجتماعي بالراحة من أعراضهم ، ويعودون إلى مزاجهم المعتاد ومستوى طاقتهم.





ما الذي يسبب الاضطراب العاطفي الموسمي؟

يعتقد الخبراء أنه مع اضطراب القلق الاجتماعي، يتم تحفيز الاكتئاب بطريقة ما عن طريق استجابة الدماغ لتقليل التعرض لضوء النهار.. تركز النظريات الحالية حول أسباب الاضطراب العاطفي الموسمي على الدور الذي قد يلعبه ضوء الشمس في إنتاج الدماغ للمواد الكيميائية الرئيسية.





يعتقد الخبراء أن مادتين كيميائيتين محددتين في الدماغ، تساعدان في تنظيم دورات نوم الشخص واستيقاظه وطاقته ومزاجه. قد تؤدي الأيام القصيرة والساعات الطويلة من الظلام في الخريف والشتاء إلى زيادة مستويات الميلاتونين وانخفاض مستويات السيروتونين ، مما يخلق ظروفًا بيولوجية للاكتئاب.





الميلاتونين مرتبط بالنوم: ينتجها الجسم بكميات أكبر عندما يحل الظلام أو عندما تكون الأيام أقصر، هذا الإنتاج المتزايد من الميلاتونين يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالنعاس والخمول.





مع السيروتونين ، يكون العكس - يرتفع إنتاج السيروتونين عندما يتعرض الشخص لأشعة الشمس ، لذلك من المحتمل أن يكون لدى الشخص مستويات أقل من السيروتونين خلال فصل الشتاء عندما تكون الأيام أقصر، وترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب ، بينما تساعد زيادة توافر السيروتونين في مكافحة الاكتئاب.

مصدر المعلومات موقع Kidshealth.