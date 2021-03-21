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حسام موافي: الطبيب عندما ينصح المريض بعدم الصوم عليه الالتزام

الأحد 21/مارس/2021 - 02:37 ص
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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حمزة شعيب
قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني،  إن الطبيب عندما ينصح المريض بعدم الصوم عليه أن يلتزم بتعليماته، لأنه من باب الحفاظ على النفس.

ونصح موافي المواطنين بضرورة التقرب لله والعبادة والنزول للصلاة في المسجد لان ذلك يفيد في مسألة تقليل الأكل وعدم التعرض للتخمة.

وتابع:" مسألة تناول كمية كبيرة من الطعام في الإفطار يسبب مشاكل هضمية لذلك من الأفضل توزيع مواعيد الطعام".

وقال موافي خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج "باب الخلق" والمذاع عبر قناة " النهار":" الغاية من الصوم هي العبادة والتقرب لله لذلك يجب ان تكون بأفضل صورة".

وأضاف موافي:" مرضي الكلي والسكر الذين يتناولون الإنسولين  ممنوع عليهم الصيام لانه ضار بهم بشكل كبير، مردفا:" بعض المرضي يخشون الإفطار  خوفا من  كلام الناس ".
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