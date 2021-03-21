النقد الدولي: بوادر تعافي اقتصادي عالمي لكن ما تزال المخاطر كبيرة

أكد "جيفري أوكاموتو"، المسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم، إلى ظهور بوادر تعافي اقتصادي عالمي، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة منها ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.





وأضاف جيفري أوكاموتو النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيُحَدث في مطلع أبريل 2021 توقعات يناير من ذات العام للنمو العالمي التي كانت 5.5% لتعكس التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، دون أن يذكر تفاصيل.





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وفي خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني، أثار أوكاموتو مخاوف حول التباين المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في ظل وقوع حوالي 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع منذ ظهور الوباء.