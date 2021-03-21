مقطعة أشلاء.. العثور على أسود ميتة يثير الرعب

في واحدة من أشهر الحدائق في أوغندا، تم العثور على 6 أسود ميتة ومقطعة في واقعة غريبة من نوعها أثار رعب العاملين.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الاشتباه في تسممها، وقال مسؤولون إنه تم العثور على الأسود في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية ورؤوسها وأرجلها مقطوعة، وكانت جثثها محاطة بالنسور الميتة أيضا.
ردت هيئة الحياة البرية الأوغندية (UWA) عن القضية وقالت إنها لا تستطيع استبعاد الاتجار غير الشرعي بالحياة البرية والصيد الجائر، وتم فتح تحقيق مع عمل جمعيات الحفاظ على البيئة مع الشرطة المحلية في مكان الحادث.
والغريب في هذه الأسود الخاصة أنها تشتهر بقدرتها الفريدة على تسلق الأشجار، وقال مدير الاتصالات في UWA بشير هانجي في بيان إن عملية القتل أثارت حزن الجميع.
وأضاف أن السياحة الطبيعية جزء مهم من اقتصاد أوغندا، حيث تساهم بحوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الحيوانات.
وقال إن جامعة غرب أستراليا تدين بشدة القتل غير المشروع للحياة البرية لأنه لا يؤثر سلبًا فقط على السياحة كدولة ، ولكن أيضًا على معدل الإيرادات، مما يدعم الحفظ والعمل المجتمعي في المحميات.
يذكر أن هناك عدد من الحوادث السابقة حيث يُعتقد أن الأسود في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية قد تسممت أيضا، في أبريل 2018 ، تم العثور على 11 أسدًا، و8 أشبال ميتة بعد تسممها، وأدى حادث مماثل إلى مقتل خمسة أسود في مايو 2010.