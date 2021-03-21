مقطعة أشلاء.. العثور على أسود ميتة يثير الرعب

في واحدة من أشهر الحدائق في أوغندا، تم العثور على 6 أسود ميتة ومقطعة في واقعة غريبة من نوعها أثار رعب العاملين.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الاشتباه في تسممها، وقال مسؤولون إنه تم العثور على الأسود في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية ورؤوسها وأرجلها مقطوعة، وكانت جثثها محاطة بالنسور الميتة أيضا.