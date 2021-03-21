ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مقطعة أشلاء.. العثور على أسود ميتة يثير الرعب

الأحد 21/مارس/2021 - 02:01 ص
أسد في أوغندا
أسد في أوغندا
Advertisements
أماني إبراهيم
في واحدة من أشهر الحدائق في أوغندا، تم العثور على 6 أسود ميتة ومقطعة في واقعة غريبة من نوعها أثار رعب العاملين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الاشتباه في تسممها، وقال مسؤولون إنه تم العثور على الأسود في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية ورؤوسها وأرجلها مقطوعة، وكانت جثثها محاطة بالنسور الميتة أيضا.

ردت هيئة الحياة البرية الأوغندية (UWA) عن القضية وقالت إنها لا تستطيع استبعاد الاتجار غير الشرعي بالحياة البرية والصيد الجائر، وتم فتح تحقيق مع عمل جمعيات الحفاظ على البيئة مع الشرطة المحلية في مكان الحادث.

والغريب في هذه الأسود الخاصة أنها تشتهر بقدرتها الفريدة على تسلق الأشجار، وقال مدير الاتصالات في UWA بشير هانجي في بيان إن عملية القتل أثارت حزن الجميع.

وأضاف أن السياحة الطبيعية جزء مهم من اقتصاد أوغندا، حيث تساهم بحوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الحيوانات.

وقال إن جامعة غرب أستراليا تدين بشدة القتل غير المشروع للحياة البرية لأنه لا يؤثر سلبًا فقط على السياحة كدولة ، ولكن أيضًا على معدل الإيرادات، مما يدعم الحفظ والعمل المجتمعي في المحميات.

يذكر أن هناك عدد من الحوادث السابقة حيث يُعتقد أن الأسود في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية قد تسممت أيضا، في أبريل 2018 ، تم العثور على 11 أسدًا، و8 أشبال ميتة بعد تسممها، وأدى حادث مماثل إلى مقتل خمسة أسود في مايو 2010.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور